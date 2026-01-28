  1. У світі

ЄС посилює тиск на Google: компанію зобов’язують відкрити доступ до Gemini для конкурентів

16:59, 28 січня 2026
Брюссель перевіряє, чи надає Google рівний доступ до Gemini AI та даних пошуку іншим гравцям ринку.
Європейський Союз втручається, щоб гарантувати: Google надаватиме конкурентним компаніям у сфері штучного інтелекту та пошуковим системам доступ до сервісів і даних Gemini AI. Про це у повідомили в Єврокомісії, передає Courthouse News.

Виконавчий орган ЄС оголосив про запуск так званих процедур специфікації. Їхня мета — чітко визначити, як саме Google має виконувати DMA, який зобов’язує найбільші технологічні компанії забезпечувати меншим гравцям рівний доступ до апаратних і програмних можливостей.

Що саме вимагає ЄС

За інформацією Брюсселя, у межах процедур буде деталізовано, яким чином Google повинен надавати стороннім ШІ-компаніям «однаково ефективний доступ» до тих самих функцій, які доступні власним сервісам компанії.

Крім того, регулятори перевірять, чи мають конкуруючі пошукові системи справедливий і розумний доступ до даних Google Search, а також чи можуть отримувати ці дані постачальники ШІ-чатботів.

Важливо, що йдеться не про повноцінне антимонопольне розслідування. Процедури мають завершитися протягом шести місяців — після цього Єврокомісія підготує проєкт обов’язкових для Google заходів.

Позиція Google

Старша радниця Google з питань конкуренції Клер Келлі заявила, що компанія занепокоєна мотивами таких дій.

«Android за своєю природою є відкритою платформою, і ми вже ліцензуємо дані пошуку конкурентам відповідно до DMA. Водночас нас непокоїть, що додаткові правила, часто продиктовані скаргами конкурентів, а не інтересами споживачів, можуть зашкодити приватності користувачів, безпеці та інноваціям», — зазначила вона.

Чому це важливо

Віцепрезидентка Європейська комісія з питань конкуренції Тереза Рібера наголосила: мета ЄС — максимально розкрити потенціал технологічних змін, забезпечивши «відкриті та чесні правила гри, не перекошені на користь кількох найбільших гравців».

ЄС штучний інтелект ШІ Євросоюз

