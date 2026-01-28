Натравила собаку на экс-коллегу из-за долга по зарплате — суд признал женщину виновной в покушении на убийство

Суд признал женщину виновной в покушении на убийство после нападения ее собаки на бывшую коллегу.

Суд в столице Индии Дели признал женщину виновной в попытке совершения убийства после того, как в 2020 году ее домашняя собака напала на бывшую коллегу. Нападение произошло после того, как потерпевшая пришла требовать выплату задолженной заработной платы, пишет IndianExpress.

По данным полиции Дели, Раджани Сингх умышленно натравила свою собаку на заявительницу Сапну, в результате чего женщина получила тяжелые повреждения лица и была обезображена.

Суд также обратил внимание на то, что на момент инцидента в доме находились еще четыре-пять человек, однако собака напала исключительно на заявительницу. Это обстоятельство суд признал существенным, поскольку оно указывает на то, что происшествие не было случайным или полностью неконтролируемым действием животного.

По версии следствия, конфликт возник из-за невыплаты части заработной платы. Когда в июне 2020 года Сапна пришла в жилище обвиняемой с требованием выплатить долг, Раджани Сингх якобы выдвинула непристойное и незаконное требование, после чего натравила на нее собаку.

В результате атаки у потерпевшей были выбиты два зуба, а также причинены тяжелые повреждения лица.

В этом деле показания заявительницы были полностью подтверждены медицинскими заключениями, в частности экспертной оценкой Медицинского совета Всеиндийского института медицинских наук, которая окончательно установила характер, локализацию и тяжесть телесных повреждений.

