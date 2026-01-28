Натравила собаку на колишню колегу через борг з зарплати — суд визнав жінку винною у замаху на вбивство

Суд визнав жінку винною у замаху на вбивство після нападу її собаки на колишню колегу.

Суд у столиці Індії Делі визнав жінку винною у спробі вчинення вбивства після того, як у 2020 році її домашній собака напав на колишню працівницю. Напад стався після того, як потерпіла прийшла вимагати виплату заборгованої заробітної плати, пише IndianExpress.

За даними поліції Делі, Раджані Сінгх навмисно натравила свого собаку напасти на заявницю Сапну, внаслідок чого жінка зазнала тяжких ушкоджень обличчя та була знівечена.

Суд також звернув увагу на те, що на момент інциденту в будинку перебували ще чотири-п’ять осіб, однак собака напав виключно на заявницю. Цю обставину суд визнав суттєвою, оскільки вона вказує на те, що подія не була випадковою чи повністю неконтрольованою дією тварини.

За версією слідства, конфлікт виник через невиплату частини заробітної плати. Коли у червні 2020 року Сапна прийшла до помешкання обвинуваченої з вимогою виплатити борг, Раджані Сінгх нібито висунула непристойну та незаконну вимогу, після чого натравила собаку на неї.

Внаслідок атаки у потерпілої вибило два зуби, а також були завдані тяжкі ушкодження обличчя.

У цій справі свідчення заявниці були повністю підтверджені медичними висновками, зокрема експертною оцінкою Медичної ради Всеіндійського інституту медичних наук, яка остаточно встановила характер, локалізацію та тяжкість тілесних ушкоджень.

