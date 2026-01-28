  1. У світі

Натравила собаку на колишню колегу через борг з зарплати — суд визнав жінку винною у замаху на вбивство

21:51, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд визнав жінку винною у замаху на вбивство після нападу її собаки на колишню колегу.
Натравила собаку на колишню колегу через борг з зарплати — суд визнав жінку винною у замаху на вбивство
Фото: indianexpress.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у столиці Індії Делі визнав жінку винною у спробі вчинення вбивства після того, як у 2020 році її домашній собака напав на колишню працівницю. Напад стався після того, як потерпіла прийшла вимагати виплату заборгованої заробітної плати, пише IndianExpress.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними поліції Делі, Раджані Сінгх навмисно натравила свого собаку напасти на заявницю Сапну, внаслідок чого жінка зазнала тяжких ушкоджень обличчя та була знівечена.

Суд також звернув увагу на те, що на момент інциденту в будинку перебували ще чотири-п’ять осіб, однак собака напав виключно на заявницю. Цю обставину суд визнав суттєвою, оскільки вона вказує на те, що подія не була випадковою чи повністю неконтрольованою дією тварини.

За версією слідства, конфлікт виник через невиплату частини заробітної плати. Коли у червні 2020 року Сапна прийшла до помешкання обвинуваченої з вимогою виплатити борг, Раджані Сінгх нібито висунула непристойну та незаконну вимогу, після чого натравила собаку на неї.

Внаслідок атаки у потерпілої вибило два зуби, а також були завдані тяжкі ушкодження обличчя.

У цій справі свідчення заявниці були повністю підтверджені медичними висновками, зокрема експертною оцінкою Медичної ради Всеіндійського інституту медичних наук, яка остаточно встановила характер, локалізацію та тяжкість тілесних ушкоджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Індія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]