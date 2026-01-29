  1. В мире

Трамп запускает счета для младенцев — $1000 для каждого ребенка при рождении в США

08:30, 29 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент США анонсировал инвестиционные счета для младенцев.
Трамп запускает счета для младенцев — $1000 для каждого ребенка при рождении в США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп представил финансовую инициативу, направленную на формирование капитала для будущих поколений американцев. В рамках новой программы каждый ребенок, родившийся в США в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, получит от федерального правительства стартовый инвестиционный депозит в размере 1000 долларов, пишет Reuters.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

«Я считаю, что через несколько десятилетий счета Трампа будут вспоминаться как одно из самых революционных нововведений всех времен», — сказал президент США.

Средства будут автоматически зачисляться на специально созданные «счета Трампа» (Trump Accounts) — налогово-льготные инструменты, привязанные к индексным фондам американского фондового рынка, таким как S&P 500. Родители или опекуны будут выступать распорядителями счетов, однако снять деньги будет невозможно до достижения ребенком 18 лет. Программа предусматривает, что за счет сложных процентов первоначальная сумма может вырасти в несколько раз к моменту совершеннолетия бенефициара.

Помимо государственного взноса, семьи и работодатели смогут добровольно пополнять эти счета на сумму до 5000 долларов ежегодно. Все инвестиционные доходы по этим счетам будут защищены от налогообложения до момента вывода средств. По оценкам администрации, накопленные деньги можно будет использовать как первый взнос по ипотеке, на оплату высшего образования или запуск собственного бизнеса.

В Минфине США заявили, что внесут по 1000 долларов на инвестиционные счета всех детей, которые родятся в период с 2025 по 2028 год. Согласно оценке, право на получение этих средств получат около 25 млн семей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]