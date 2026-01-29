Трамп запускает счета для младенцев — $1000 для каждого ребенка при рождении в США

Президент США анонсировал инвестиционные счета для младенцев.

Президент США Дональд Трамп представил финансовую инициативу, направленную на формирование капитала для будущих поколений американцев. В рамках новой программы каждый ребенок, родившийся в США в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, получит от федерального правительства стартовый инвестиционный депозит в размере 1000 долларов, пишет Reuters.

«Я считаю, что через несколько десятилетий счета Трампа будут вспоминаться как одно из самых революционных нововведений всех времен», — сказал президент США.

Средства будут автоматически зачисляться на специально созданные «счета Трампа» (Trump Accounts) — налогово-льготные инструменты, привязанные к индексным фондам американского фондового рынка, таким как S&P 500. Родители или опекуны будут выступать распорядителями счетов, однако снять деньги будет невозможно до достижения ребенком 18 лет. Программа предусматривает, что за счет сложных процентов первоначальная сумма может вырасти в несколько раз к моменту совершеннолетия бенефициара.

Помимо государственного взноса, семьи и работодатели смогут добровольно пополнять эти счета на сумму до 5000 долларов ежегодно. Все инвестиционные доходы по этим счетам будут защищены от налогообложения до момента вывода средств. По оценкам администрации, накопленные деньги можно будет использовать как первый взнос по ипотеке, на оплату высшего образования или запуск собственного бизнеса.

В Минфине США заявили, что внесут по 1000 долларов на инвестиционные счета всех детей, которые родятся в период с 2025 по 2028 год. Согласно оценке, право на получение этих средств получат около 25 млн семей.

