  1. У світі

Трамп запускає рахунки для немовлят — $1000 для кожної дитини при народженні у США

08:30, 29 січня 2026
Президент США анонсував інвестиційні рахунки для немовлят.
Президент США Дональд Трамп представив фінансову ініціативу, спрямовану на формування капіталу для майбутніх поколінь американців. У межах нової програми кожна дитина, народжена в США в період з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2028 року, отримає від федерального уряду стартовий інвестиційний депозит у розмірі 1000 доларів, пише Reuters.

«Я вважаю, що через кілька десятиліть рахунки Трампа згадуватимуть як одне з найбільш революційних нововведень усіх часів», - сказав президент США.

Кошти будуть автоматично зараховуватися на спеціально створені «рахунки Трампа» (Trump Accounts) - податково-пільгові інструменти, прив'язані до індексних фондів американського фондового ринку, таких як S&P 500. Батьки або опікуни виступатимуть розпорядниками рахунків, проте зняти гроші буде неможливо до досягнення дитиною 18 років. Програма передбачає, що за рахунок складних відсотків початкова сума може зрости в кілька разів до моменту повноліття бенефіціара.

Окрім державного внеску, родини та роботодавці зможуть добровільно поповнювати ці рахунки на суму до 5000 доларів щорічно. Всі інвестиційні прибутки за цими рахунками будуть захищені від оподаткування до моменту виведення коштів. За оцінками адміністрації, накопичені гроші можна буде використати як перший внесок за іпотеку, на оплату вищої освіти або запуск власного бізнесу.

У Мінфіні США заявили, що внесуть по 1000 доларів на інвестиційні рахунки всіх дітей, які народяться в період з 2025 по 2028 рік. Згідно з оцінкою, право на отримання цих коштів отримають близько 25 млн сімей.

США Дональд Трамп

Стрічка новин

Блоги
Публікації
