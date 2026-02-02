Спецпосланник США Стив Виткофф примет участие в переговорах с Украиной и Россией в Абу-Даби

Переговоры с участием представителя президента США состоятся 4 и 5 февраля.

Фото: DW.com

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф примет участие в переговорах между Украиной и Россией, которые состоятся на этой неделе в Абу-Даби. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя Белого дома.

Как отметил представитель Белого дома, Виткофф посетит Абу-Даби 4 и 5 февраля для участия в переговорах с российской и украинской сторонами.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет без Кушнера и Виткоффа.

