Спецпосланник США Стив Виткофф примет участие в переговорах с Украиной и Россией в Абу-Даби
19:56, 2 февраля 2026
Переговоры с участием представителя президента США состоятся 4 и 5 февраля.
Фото: DW.com
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф примет участие в переговорах между Украиной и Россией, которые состоятся на этой неделе в Абу-Даби. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя Белого дома.
Как отметил представитель Белого дома, Виткофф посетит Абу-Даби 4 и 5 февраля для участия в переговорах с российской и украинской сторонами.
Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет без Кушнера и Виткоффа.
