  1. В мире

Спецпосланник США Стив Виткофф примет участие в переговорах с Украиной и Россией в Абу-Даби

19:56, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Переговоры с участием представителя президента США состоятся 4 и 5 февраля.
Спецпосланник США Стив Виткофф примет участие в переговорах с Украиной и Россией в Абу-Даби
Фото: DW.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф примет участие в переговорах между Украиной и Россией, которые состоятся на этой неделе в Абу-Даби. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя Белого дома.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметил представитель Белого дома, Виткофф посетит Абу-Даби 4 и 5 февраля для участия в переговорах с российской и украинской сторонами.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет без Кушнера и Виткоффа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Украина переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]