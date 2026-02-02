Спецпосланець США Стів Віткофф візьме участь у переговорах з Україною та Росією в Абу-Дабі

Переговори за участю представника президента США відбудуться 4 та 5 лютого.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та Росією, які відбудуться цього тижня в Абу-Дабі. Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на представника Білого дому.

Як зазначив представник Білого дому, Віткофф відвідає Абу-Дабі 4 та 5 лютого для участі у переговорах з російською та українською сторонами.

Раніше повідомлялося, що новий раунд переговорів між Україною та РФ пройде без Кушнера і Віткоффа.

