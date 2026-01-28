  1. В Україні

Новий раунд переговорів між Україною та РФ пройде без Кушнера і Віткоффа, — Рубіо

20:45, 28 січня 2026
Віткофф і Кушнер не будуть присутні на переговорах між Україною та Росією цього тижня, однак США не виключають, що до зустрічі може приєднатися інший американський представник, заявив Марко Рубіо.
Новий раунд переговорів між Україною та РФ пройде без Кушнера і Віткоффа, — Рубіо
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі в новому етапі переговорів в ОАЕ цього тижня. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в Сенаті.

При цьому Рубіо не виключив, що хтось із представників США приєднається до переговорів.

"Була зустріч в кінці минулого тижня в ОАЕ, яка, як мені здається, вперше за багато років мала тристоронній характер і включала присутність США. Там були Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також представники Росії та України. Планувалося продовжити переговори з цього питання цього тижня, вже у двосторонньому форматі. Можливо, буде присутність США, але це будуть не Стів, і не Джаред", - заявив Рубіо.

За його словами, територіальні претензії РФ на Донецьку область є ключовим питанням, яке залишається невирішеним у переговорах щодо припинення війни.

США рф Україна переговори

