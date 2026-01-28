Новий раунд переговорів між Україною та РФ пройде без Кушнера і Віткоффа, — Рубіо
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі в новому етапі переговорів в ОАЕ цього тижня. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в Сенаті.
При цьому Рубіо не виключив, що хтось із представників США приєднається до переговорів.
"Була зустріч в кінці минулого тижня в ОАЕ, яка, як мені здається, вперше за багато років мала тристоронній характер і включала присутність США. Там були Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також представники Росії та України. Планувалося продовжити переговори з цього питання цього тижня, вже у двосторонньому форматі. Можливо, буде присутність США, але це будуть не Стів, і не Джаред", - заявив Рубіо.
За його словами, територіальні претензії РФ на Донецьку область є ключовим питанням, яке залишається невирішеним у переговорах щодо припинення війни.
