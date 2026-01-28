  1. В Украине

Новый раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет без Кушнера и Уиткоффа, — Рубио

20:45, 28 января 2026
Уиткофф и Кушнер не будут присутствовать на переговорах между Украиной и Россией на этой неделе, однако США не исключают, что к встрече может присоединиться другой американский представитель, заявил Марко Рубио.
Новый раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет без Кушнера и Уиткоффа, — Рубио
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в новом этапе трехсторонних переговоров в ОАЭ на этой неделе. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате.

При этом Рубио не исключил, что кто-нибудь из представителей США присоединится к переговорам.

"Была встреча в конце прошлой недели в ОАЭ, которая, как мне кажется, впервые за многие годы носила трехсторонний характер и включала присутствие США. Там были Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также представители России и Украины. Планировалось продолжить переговоры по этому вопросу на этой неделе уже в двустороннем формате. Возможно, будет присутствие США, но это будут не Стив и не Джаред", - заявил Рубио.

По его словам, территориальные претензии РФ на Донецкую область являются ключевым вопросом, который остается нерешенным в переговорах по прекращению войны. 

