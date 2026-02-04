Трамп подписал закон, прекращающий частичный шатдаун правительства США

Дональд Трамп подписал закон о государственных расходах, прекращающий частичное закрытие правительства.

фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании, завершивший частичную приостановку работы федерального правительства Соединенных Штатов. Шатдаун длился четыре дня, сообщает Reuters.

Документ восстанавливает бюджетное обеспечение секторов обороны, здравоохранения, труда, образования, жилищной сферы и других государственных ведомств. Кроме того, он предусматривает временное продление финансирования Министерства внутренней безопасности до 13 февраля, чтобы дать законодателям дополнительное время для согласования дальнейших решений.

Финансирование указанных структур прекратилось в субботу, 1 февраля, потому что Конгресс не успел своевременно принять необходимые решения и избежать шатдауна. В то же время, остановка финансирования не привела к существенным перебоям в работе государственных учреждений.

На прошлой неделе между бывшим президентом Дональдом Трампом и демократами в Сенате была достигнута договоренность о поддержке законопроекта. Среди требований демократов были изменения в иммиграционной политике, в том числе на фоне инцидента, в результате которого федеральные агенты убили двух граждан США в Миннеаполисе. Администрация Трампа уже начала устанавливать на иммиграционных агентов в Миннесоте нательные камеры, частично удовлетворяя одно из требований демократов.

Документ был одобрен в Сенате при поддержке обеих партий. В Палате представителей его приняли 3 февраля минимальным большинством - 217 голосов "за" при 214 "против".

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявлял, что республиканцы готовы остановить частичное закрытие правительства уже в ближайшие дни. По его словам, ключевым препятствием для сбора законодателей были последствия мощного снежного шторма на юго-востоке США.

