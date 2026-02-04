  1. В мире

Трамп подписал закон, прекращающий частичный шатдаун правительства США

10:21, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп подписал закон о государственных расходах, прекращающий частичное закрытие правительства.
Трамп подписал закон, прекращающий частичный шатдаун правительства США
фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании, завершивший частичную приостановку работы федерального правительства Соединенных Штатов. Шатдаун длился четыре дня, сообщает Reuters.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ восстанавливает бюджетное обеспечение секторов обороны, здравоохранения, труда, образования, жилищной сферы и других государственных ведомств. Кроме того, он предусматривает временное продление финансирования Министерства внутренней безопасности до 13 февраля, чтобы дать законодателям дополнительное время для согласования дальнейших решений.

Финансирование указанных структур прекратилось в субботу, 1 февраля, потому что Конгресс не успел своевременно принять необходимые решения и избежать шатдауна. В то же время, остановка финансирования не привела к существенным перебоям в работе государственных учреждений.

На прошлой неделе между бывшим президентом Дональдом Трампом и демократами в Сенате была достигнута договоренность о поддержке законопроекта. Среди требований демократов были изменения в иммиграционной политике, в том числе на фоне инцидента, в результате которого федеральные агенты убили двух граждан США в Миннеаполисе. Администрация Трампа уже начала устанавливать на иммиграционных агентов в Миннесоте нательные камеры, частично удовлетворяя одно из требований демократов.

Документ был одобрен в Сенате при поддержке обеих партий. В Палате представителей его приняли 3 февраля минимальным большинством - 217 голосов "за" при 214 "против".

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявлял, что республиканцы готовы остановить частичное закрытие правительства уже в ближайшие дни. По его словам, ключевым препятствием для сбора законодателей были последствия мощного снежного шторма на юго-востоке США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США закон правительство Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

От фиксированной суммы к доле дохода отца: суд в Днепре увеличил алименты для ребенка

Суд пересмотрел способ взыскания средств, обеспечив потребности малолетней дочери.

Соблюдение принципа коллегиальности и кворума – единственное условие легитимности решений Временных следственных комиссий

Отсутствие кворума и конфликт интересов: Комитет ВРУ разъяснил основания для обжалования решений ВСК.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]