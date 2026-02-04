  1. У світі

Трамп підписав закон, який припиняє частковий шатдаун уряду США

10:21, 4 лютого 2026
Дональд Трамп підписав закон про державні витрати, який припиняє часткове закриття уряду.
фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування, який завершив часткове призупинення роботи федерального уряду Сполучених Штатів. Шатдаун тривав чотири дні, інформує Reuters. 

Документ відновлює бюджетне забезпечення секторів оборони, охорони здоров’я, праці, освіти, житлової сфери та низки інших державних відомств. Крім того, він передбачає тимчасове продовження фінансування Міністерства внутрішньої безпеки до 13 лютого, щоб дати законодавцям додатковий час для узгодження подальших рішень.

Фінансування зазначених структур припинилося в суботу, 1 лютого, через те що Конгрес не встиг своєчасно ухвалити необхідні рішення і уникнути шатдауну. Водночас зупинка фінансування не призвела до суттєвих перебоїв у роботі державних установ.

Минулого тижня між колишнім президентом Дональдом Трампом і демократами в Сенаті було досягнуто домовленості щодо підтримки законопроєкту. Серед вимог демократів були зміни в імміграційній політиці, зокрема на тлі інциденту, в результаті якого федеральні агенти вбили двох громадян США в Міннеаполісі. Адміністрація Трампа вже почала встановлювати на імміграційних агентів у Міннесоті натільні камери, частково задовольняючи одну з вимог демократів.

Документ був схвалений у Сенаті за підтримки обох партій. У Палаті представників його ухвалили 3 лютого мінімальною більшістю — 217 голосів "за" при 214 "проти".

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявляв, що республіканці готові зупинити часткове закриття уряду вже найближчими днями. За його словами, ключовою перешкодою для збору законодавців були наслідки потужного снігового шторму на південному сході США. 

США закон уряд Дональд Трамп

