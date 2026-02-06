  1. В мире

Курс Bitcoin обновил 16-месячный минимум — почему дешевеет криптовалюта

11:33, 6 февраля 2026
Стоимость биткоина опустилась до минимума $60 008, но затем начала расти.
В пятницу, 6 февраля, курс биткоина достиг 16-месячного минимума и опустился до 60 тысяч долларов, хотя позже его позиции несколько восстановились, пишет Reuters.

Криптовалюта подешевела на фоне первых признаков ослабления глобальной распродажи технологических акций, которая ранее «вымыла» рискованные инвестиции в различных классах активов.

Позднее стоимость биткоина выросла на 3,3% — до $65 198,20, частично компенсировав потери после того, как в начале сессии подешевела на 5% и опустилась до минимума $60 008,52. В то же время биткоин остается вблизи самых слабых уровней с октября 2024 года.

«Биткоин снижается еще с октября 2025 года, возможно, стоит спросить, было ли это предвестником беды или просто совпадением», — отметил руководитель аналитического отдела брокерской компании Pepperstone в Мельбурне Крис Уэстон. По его словам, «многие крупные и перегруженные позиции сейчас очень быстро сворачиваются».

Ethereum (ether) также вырос — почти на 4%, до $1 919,37, после того как ранее в ходе сессии опускался почти до 10-месячного минимума на уровне $1 751,94.

Почему дешевеет криптовалюта

По данным CoinGecko, с момента пика в начале октября, когда общая капитализация крипторынка достигала $4,379 трлн, рынок потерял около $2 трлн стоимости. Только за последний месяц было «стерто» более $1 трлн. По итогам недели биткоин может потерять около 15%, а совокупные потери с начала года уже составляют 26%.

Настроения на крипторынке также ухудшились из-за распродаж на рынках драгоценных металлов и акций. В частности, золото и серебро стали более волатильными вследствие активного использования кредитного плеча и спекулятивных потоков. В то же время в пятницу часть этих движений была отыграна, поскольку давление продаж несколько ослабло.

Аналитики отмечают, что динамика биткоина уже длительное время тесно связана с технологическим сектором: цена часто росла на волне инвесторского энтузиазма вокруг искусственного интеллекта.

«Возвращение биткоина к отметке 60 000 долларов — это не смерть криптовалют, это расплата для казначейств и фондов, которые рассматривали биткоин как односторонний актив без реального контроля рисков, так же как мы наблюдали резкие коррекции в самопровозглашенных активах-убежищах, таких как золото и серебро, когда кредитное плечо и риторика опережали реальность», — заявил сопредседатель Hong Kong Web3 Association Джошуа Чу.

Криптовалюты находятся под давлением уже несколько месяцев после рекордного обвала в прошлом октябре, когда биткоин резко упал с исторического максимума. Это охладило интерес инвесторов к цифровым активам.

Аналитики Deutsche Bank в своей записке отметили, что в январе из спотовых биткоин-ETF в США было выведено более $3 млрд — после оттока около $2 млрд в декабре и $7 млрд в ноябре.

криптовалюта

