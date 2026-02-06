  1. У світі

Курс Bitcoin оновив 16-місячний мінімум — чому дешевшає криптовалюта

11:33, 6 лютого 2026
Вартість біткоїна опустилася до мінімуму $60 008, але потім почала рости.
Курс Bitcoin оновив 16-місячний мінімум — чому дешевшає криптовалюта
У п’ятницю, 6 лютого, курс біткоїна досяг 16-місячного мінімуму та опустився до 60 тисяч доларів, хоча згодом торгів його позиції дещо відновились, пише Reuters.

Криптовалюта подешевшала на тлі перших ознак послаблення глобального розпродажу технологічних акцій, який раніше «вимив» ризикові інвестиції в різних класах активів.

Згодо вартість біткоїна зросла на 3,3% — до $65 198,20, частково компенсувавши втрати після того, як на початку сесії подешевшала на 5% і опустилася до мінімуму $60 008,52. Водночас біткоїн залишається поблизу найслабших рівнів із жовтня 2024 року.

«Біткоїн знижується ще з жовтня 2025, можливо, варто запитати, чи це було провісником лиха чи просто збігом», — зазначив керівник аналітичного відділу брокерської компанії Pepperstone у Мельбурні Кріс Вестон. За його словами, «багато великих і перенавантажених позицій зараз дуже швидко згортаються».

Ethereum (ether) також зріс — майже на 4%, до $1 919,37, після того як раніше протягом сесії опускався майже до 10-місячного мінімуму на рівні $1 751,94.

Чому дешевшає криптовалюта

За даними CoinGecko, з моменту піку на початку жовтня, коли загальна капіталізація крипторинку сягала $4,379 трлн, ринок втратив близько $2 трлн вартості. Лише за останній місяць було «стерто» понад $1 трлн. За підсумками тижня біткоїн може втратити близько 15%, а сукупні втрати з початку року вже становлять 26%.

Настрої на крипторинку також погіршилися через розпродажі на ринках дорогоцінних металів і акцій. Зокрема, золото й срібло стали більш волатильними внаслідок активного використання кредитного плеча та спекулятивних потоків. Водночас у п’ятницю частина цих рухів була відіграна, оскільки тиск продажів дещо ослаб.

Аналітики зазначають, що динаміка біткоїна вже тривалий час тісно пов’язана з технологічним сектором: ціна часто зростала на хвилі інвесторського ентузіазму навколо штучного інтелекту.

«Повернення біткоїну до позначки 60 000 доларів — це не смерть криптовалют, це розплата для казначейств і фондів, які розглядали біткоїн як односторонній актив без реального контролю ризиків, так само, як ми спостерігали різкі корекції в самопроголошених активах-притулках, таких як золото та срібло, коли кредитне плече та риторика випереджали реальність», — заявив співголова Hong Kong Web3 Association Джошуа Чу.

Криптовалюти перебувають під тиском уже кілька місяців після рекордного обвалу минулого жовтня, коли біткоїн різко впав з історичного максимуму. Це охолодило інтерес інвесторів до цифрових активів.

Аналітики Deutsche Bank у своїй записці зазначили, що у січні зі спотових біткоїн-ETF у США було виведено понад $3 млрд — після відтоку близько $2 млрд у грудні та $7 млрд у листопаді.

криптовалюта

