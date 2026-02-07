В Италии стартовала Зимняя Олимпиада-2026: 46 украинцев будут соревноваться в 11 видах спорта, фото

В Милане прошла церемония открытия Олимпийских игр-2026.

В Милане официально дан старт Зимним Олимпийским играм 2026 года. Торжественная церемония открытия состоялась в пятницу, 6 февраля, ознаменовав начало крупнейшего зимнего спортивного события четырёхлетия.

Церемония открытия Олимпиады-2026 прошла на легендарном футбольном стадионе «Сан-Сиро». Особенностью мероприятия стало проведение парада сразу на нескольких локациях: помимо Милана, спортсмены принимали участие в церемонии из Ливиньо, Предаццо и Кортины.

Во время грандиозного шоу зрители увидели выступления всемирно известных артистов — Мэрайи Кэри, Лауры Паузини и Андреа Бочелли.

В рамках церемонии состоялось зажжение олимпийского огня, а також прошёл традиционный парад стран-участниц, в котором приняла участие и сборная Украины. Сине-жёлтый флаг в Милане несла Елизавета Сидьорко (шорт-трек), а в Кортина-д’Ампеццо — скелетонист Владислав Гераскевич.

На XXV зимней Олимпиаде будет разыграно 116 комплектов наград в 16 видах спорта: горнолыжный спорт, биатлон, бобслей, лыжные гонки, кёрлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, скелетон, прыжки с трамплина, ски-альпинизм, сноуборд и конькобежный спорт.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 дисциплинах: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноуборд, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

