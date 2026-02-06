  1. Публикации
Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

16:40, 6 февраля 2026
Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.
Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект № 13418, который регулирует управление рисками затоплений и направлен на интеграцию Украины в Механизм гражданской защиты ЕС.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Водный кодекс Украины и Кодекс гражданской защиты Украины.

Основные изменения для Водного кодекса Украины:

К компетенции центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере гражданской защиты по управлению рисками затоплений, будет относиться:

  • разработка, корректировка и обновление планов управления рисками затоплений совместно с другими заинтересованными органами власти;
  • контроль за выполнением этих планов и информирование Кабинета Министров Украины о результатах;
  • проведение предварительной оценки рисков затоплений совместно с органами власти и местного самоуправления и определение территорий с потенциально высокими рисками.

Основные изменения для Кодекса гражданской защиты Украины:

  • Определение Механизма гражданской защиты ЕС как системы сотрудничества для предоставления оперативной помощи в случае чрезвычайных ситуаций.
  • Расширение задач центрального органа исполнительной власти: предотвращение чрезвычайных ситуаций, ликвидация их последствий и международное сотрудничество в сфере гражданской защиты.
  • Предоставление права привлекать подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты и специальную технику для оказания помощи за пределами Украины в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Добавим, «Судебно-юридическая газета» писала, что Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект № 13418 с учётом поправок народных депутатов.

Документ предусматривает социальную защиту работников ГСЧС. В частности, он определяет размер и порядок выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей, нахождения его в плену или пропажи без вести. Выплаты будут применяться во время действия военного положения.

Максимальная сумма единовременной помощи составит 15 млн гривен и учитывает уже начисленное денежное обеспечение. Если сотрудник оставил личное распоряжение, средства получат указанные им лица. В случае его отсутствия выплата будет осуществляться членам семьи и иждивенцам в соответствии с действующим законодательством.

