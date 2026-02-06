Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

фото з відкритих джерел

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета» Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 13418, який регулює управління ризиками затоплення та спрямований на інтеграцію України у Механізм цивільного захисту ЄС.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Водного кодексу України та Кодексу цивільного захисту України.

Основні зміни для Водного кодексу України:

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту щодо управління ризиками затоплення, належатиме:

розробляти, коригувати та оновлювати плани управління ризиками затоплення разом з іншими заінтересованими органами влади.

контролювати виконання цих планів і інформувати Кабінет Міністрів України про результати.

проводити попередню оцінку ризиків затоплення спільно з органами влади та місцевим самоврядуванням і визначати території з потенційно високими ризиками.

Основні зміни для Кодексу цивільного захисту України:

Визначення Механізму цивільного захисту ЄС як системи співпраці для надання оперативної допомоги у разі надзвичайних ситуацій.

Розширення завдань центрального органу виконавчої влади: запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідація їх наслідків та міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту.

Надання права залучати підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та спеціальну техніку для надання допомоги за межами України у рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Додамо, «Судово-юридична газета» писала, що Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт № 13418 з урахуванням правок народних депутатів.

Документ передбачає соціальний захист працівників ДСНС. Зокрема, він визначає розмір та порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі співробітника під час виконання службових обов’язків, перебування його в полоні або зникнення безвісти. Виплати застосовуватимуться під час дії воєнного стану.

Максимальна сума одноразової допомоги становитиме 15 млн гривень і враховує вже нараховане грошове забезпечення. Якщо працівник залишив особисте розпорядження, кошти отримають зазначені ним особи. У разі його відсутності виплата здійснюватиметься членам сім’ї та утриманцям відповідно до чинного законодавства.

