  1. Публікації
  2. / В Україні

Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

16:40, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.
Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях
фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета» Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №13418, який регулює управління ризиками затоплення та спрямований на інтеграцію України у Механізм цивільного захисту ЄС.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроєкт передбачає внесення змін до Водного кодексу України та Кодексу цивільного захисту України.

Основні зміни для Водного кодексу України:

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту щодо управління ризиками затоплення, належатиме:

  • розробляти, коригувати та оновлювати плани управління ризиками затоплення разом з іншими заінтересованими органами влади.
  • контролювати виконання цих планів і інформувати Кабінет Міністрів України про результати.
  • проводити попередню оцінку ризиків затоплення спільно з органами влади та місцевим самоврядуванням і визначати території з потенційно високими ризиками.

Основні зміни для Кодексу цивільного захисту України:

  • Визначення Механізму цивільного захисту ЄС як системи співпраці для надання оперативної допомоги у разі надзвичайних ситуацій.
  • Розширення завдань центрального органу виконавчої влади: запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідація їх наслідків та міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту.
  • Надання права залучати підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та спеціальну техніку для надання допомоги за межами України у рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Додамо, «Судово-юридична газета» писала, що Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт № 13418 з урахуванням правок народних депутатів.

Документ передбачає соціальний захист працівників ДСНС. Зокрема, він визначає розмір та порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі співробітника під час виконання службових обов’язків, перебування його в полоні або зникнення безвісти. Виплати застосовуватимуться під час дії воєнного стану.

Максимальна сума одноразової допомоги становитиме 15 млн гривень і враховує вже нараховане грошове забезпечення. Якщо працівник залишив особисте розпорядження, кошти отримають зазначені ним особи. У разі його відсутності виплата здійснюватиметься членам сім’ї та утриманцям відповідно до чинного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект ДСНС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування.

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]