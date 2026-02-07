Россия бьет по энергетике Украины: ракеты и шахеды атакуют западные области

На данный момент атака шахедами продолжается.

В ночь на 7 февраля, а также утром этого же дня, Россия нанесла массированный комбинированный удар по западным областям Украины. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Зафиксировано, что ночью российские войска подняли в атмосферу стратегические бомбардировщики типов Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. К утру агрессор выпустил крылатые ракеты, которые после шести часов утра вошли в воздушное пространство Украины.

Ракеты заходили через Херсонскую область, дальше их маршрут пролегал в направлении западных областей. Мониторинговые каналы сообщали, что траектория их полета походила на ту, по которой ночью двигались ракеты типа "Калибр".

Судя по информации Воздушных сил и местных властей, вражеские ракеты были замечены на территории Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Атака продолжается. Взрывы за последнее время были слышны в Бурштыне, Ровно, Бучаче и других регионах. Уже известно, что под ударом находились западные ТЭС.

Напомним, что в Киеве и других областях ввели экстренные отключения света.

