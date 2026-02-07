  1. В Украине

Россия бьет по энергетике Украины: ракеты и шахеды атакуют западные области

08:34, 7 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На данный момент атака шахедами продолжается.
Россия бьет по энергетике Украины: ракеты и шахеды атакуют западные области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 7 февраля, а также утром этого же дня, Россия нанесла массированный комбинированный удар по западным областям Украины. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Зафиксировано, что ночью российские войска подняли в атмосферу стратегические бомбардировщики типов Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. К утру агрессор выпустил крылатые ракеты, которые после шести часов утра вошли в воздушное пространство Украины.

Ракеты заходили через Херсонскую область, дальше их маршрут пролегал в направлении западных областей. Мониторинговые каналы сообщали, что траектория их полета походила на ту, по которой ночью двигались ракеты типа "Калибр".

Судя по информации Воздушных сил и местных властей, вражеские ракеты были замечены на территории Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Атака продолжается. Взрывы за последнее время были слышны в Бурштыне, Ровно, Бучаче и других регионах. Уже известно, что под ударом находились западные ТЭС.

Напомним, что в Киеве и других областях ввели экстренные отключения света.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Украина энергетика обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Алименты станут собственностью ребенка – что изменяет новый Гражданский кодекс и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]