Росія б'є по енергетиці України: ракети і шахеди атакують західні області

Наразі атака шахедами триває.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч проти 7 лютого, а також уранці цього ж дня, Росія здійснила масований комбінований удар по західних областях України. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано, що вночі російські війська підняли у повітря стратегічні бомбардувальники типів Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3. Над ранок агресор випустив крилаті ракети, які після шостої години ранку увійшли в повітряний простір України.

Ракети заходили через Херсонщину, далі їхній маршрут пролягав у напрямку західних областей. Моніторингові канали повідомляли, що траєкторія їхнього польоту була схожою на ту, якою вночі рухалися ракети типу "Калібр".

Судячи з інформації Повітряних сил і місцевої влади, ворожі ракети були помічені на території Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей.

Атака досі триває. Вибухи впродовж останньої години було чути в Бурштині, Рівному, Бучачі та інших регіонах.

Вже відомо, що під ударом були західні ТЕС.

Нагадаємо, що у Києві та інших областях ввели екстрені відключення світла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.