  1. В Україні

Росія б'є по енергетиці України: ракети і шахеди атакують західні області

08:34, 7 лютого 2026
Наразі атака шахедами триває.
У ніч проти 7 лютого, а також уранці цього ж дня, Росія здійснила масований комбінований удар по західних областях України. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

Зафіксовано, що вночі російські війська підняли у повітря стратегічні бомбардувальники типів Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3. Над ранок агресор випустив крилаті ракети, які після шостої години ранку увійшли в повітряний простір України.

Ракети заходили через Херсонщину, далі їхній маршрут пролягав у напрямку західних областей. Моніторингові канали повідомляли, що траєкторія їхнього польоту була схожою на ту, якою вночі рухалися ракети типу "Калібр".

Судячи з інформації Повітряних сил і місцевої влади, ворожі ракети були помічені на території Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей.

Атака досі триває. Вибухи впродовж останньої години було чути в Бурштині, Рівному, Бучачі та інших регіонах.

Вже відомо, що під ударом були західні ТЕС. 

Нагадаємо, що у Києві та інших областях ввели екстрені відключення світла. 

рф Україна енергетика обстріл

