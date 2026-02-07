  1. В Украине

Под ударом ключевые элементы энергосистемы: Украина после атаки РФ просит помощь Польши

09:43, 7 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Денис Шмыгаль сообщил, что Украина обратилась за аварийной помощью в Польшу.
Под ударом ключевые элементы энергосистемы: Украина после атаки РФ просит помощь Польши
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российская армия нанесла масштабный удар по критическим объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под обстрел попали тепловые электростанции, магистральные подстанции и линии электропередачи. В связи с этим Украина была вынуждена обратиться к Польше за аварийной энергетической поддержкой. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметил министр, удары российских сил были направлены на воздушные линии электропередачи и подстанции с напряжением 750 и 330 киловольт — именно эти элементы являются критически важными для стабильной работы украинской энергосистемы.

Кроме того, под вражеский огонь попали и объекты генерации, в частности Бурштынская и Добротворская теплоэлектростанции.

Из-за повреждения инфраструктуры на территории Украины были применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — дополнительные специальные графики.

Для безопасности энергосистемы персонал атомных электростанций временно снизил нагрузку на энергоблоки.

Шмыгаль отметил, что диспетчер "Укрэнерго" уже активировал запрос на аварийную помощь от Польши с целью стабилизации работы энергосистемы.ф

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша рф Украина энергетика обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Алименты станут собственностью ребенка – что изменяет новый Гражданский кодекс и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]