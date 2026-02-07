Под ударом ключевые элементы энергосистемы: Украина после атаки РФ просит помощь Польши

Денис Шмыгаль сообщил, что Украина обратилась за аварийной помощью в Польшу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российская армия нанесла масштабный удар по критическим объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под обстрел попали тепловые электростанции, магистральные подстанции и линии электропередачи. В связи с этим Украина была вынуждена обратиться к Польше за аварийной энергетической поддержкой. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Как отметил министр, удары российских сил были направлены на воздушные линии электропередачи и подстанции с напряжением 750 и 330 киловольт — именно эти элементы являются критически важными для стабильной работы украинской энергосистемы.

Кроме того, под вражеский огонь попали и объекты генерации, в частности Бурштынская и Добротворская теплоэлектростанции.

Из-за повреждения инфраструктуры на территории Украины были применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — дополнительные специальные графики.

Для безопасности энергосистемы персонал атомных электростанций временно снизил нагрузку на энергоблоки.

Шмыгаль отметил, что диспетчер "Укрэнерго" уже активировал запрос на аварийную помощь от Польши с целью стабилизации работы энергосистемы.ф

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.