Під ударом — ключові елементи енергосистеми: Україна після атаки РФ просить допомогу Польщі

09:43, 7 лютого 2026
Денис Шмигаль повідіомив, що Україна звернулася по аварійну допомогу до Польщі.
Фото ілюстративне: ДТЕК
Російська армія завдала масштабного удару по критичних енергетичних об’єктах України. Під вогнем опинилися теплові електростанції, головні підстанції та лінії електропередач. У зв’язку з цим Україна була змушена звернутися до Польщі за аварійною енергетичною підтримкою. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Як зазначив міністр, удари російських сил були націлені на повітряні лінії електропередач та підстанції з напругою 750 та 330 кіловольт — саме ці елементи є критично важливими для стабільної роботи української енергосистеми.

Крім того, під ворожим вогнем опинилися й об’єкти генерації, зокрема Бурштинська та Добротвірська теплоелектростанції.

Через пошкодження інфраструктури в Україні застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а в східних і північних областях - додаткові спеціальні графіки.

Для безпеки енергосистеми персонал атомних електростанцій тимчасово розвантажив енергоблоки.

Шмигаль зазначив, що диспетчер "Укренерго" вже активував запит на аварійну допомогу від Польщі, щоб стабілізувати роботу енергосистеми.

