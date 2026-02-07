  1. В мире

Рубио прокомментировал прекращение действия ядерного договора СНВ-3: как будут действовать Соединенные Штаты

09:24, 7 февраля 2026
Россия годами пренебрегала Договором об ограничении ядерных арсеналов, заявил Марко Рубио.
Соединенные Штаты официально подтвердили, что срок действия Нового договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) истёк 5 февраля 2026 года. Соответствующее заявление обнародовал госсекретарь США Марко Рубио.

По словам Рубио, данный документ был создан для иного геополитического контекста и больше не отвечает актуальным вызовам в сфере глобальной безопасности. Он подчеркнул, что впредь США будут рассматривать любые переговоры исключительно с позиции силы и национальных интересов.

«Наше стремление к снижению глобальных ядерных угроз искренне, но мы не согласимся на условия, которые наносят ущерб Соединённым Штатам, и не будем игнорировать нарушения условий ради соглашения как самоцели. Мы установим высокие стандарты для всех потенциальных ядерных партнёров и всегда будем вести переговоры с позиции силы», — заявил Рубио.

Он отметил, что Москва прекратила выполнение условий СНВ-3 в 2023 году, а также в течение многих лет нарушала положения договора. По его словам, Россия разрушила действующую систему контроля.

«Договор требует наличия как минимум двух сторон, и перед Соединёнными Штатами стоял выбор: либо взять на себя обязательства в одностороннем порядке, либо признать, что новая эпоха требует нового подхода. Не старого доброго СНВ-3, а чего-то нового», — говорится в заявлении Рубио.

Напомним, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений — это двустороннее соглашение между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.

Известно, что договор был подписан ещё в 2010 году. Позднее, в 2021-м, его продлили на пять лет — до 2026 года. С этого момента между США и Россией больше не существует никаких юридических ограничений на количество ядерных боеголовок или ракет, которые они могут содержать в боевой готовности.

США рф

