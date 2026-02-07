  1. У світі

Рубіо прокоментував припинення дії ядерного договору СНО-3: як діятимуть Сполучені Штати

09:24, 7 лютого 2026
Росія роками нехтувала Договором про обмеження ядерних арсеналів — заявив Марко Рубіо.
Рубіо прокоментував припинення дії ядерного договору СНО-3: як діятимуть Сполучені Штати
Сполучені Штати офіційно підтвердили, що термін дії Нового договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) завершився 5 лютого 2026 року. Відповідну заяву оприлюднив держсекретар США Марко Рубіо.

За словами Рубіо, цей документ був створений для іншого геополітичного контексту і більше не відповідає актуальним викликам у сфері глобальної безпеки. Він наголосив, що надалі США розглядатимуть будь-які переговори лише з позиції сили та національних інтересів.

«Наше бажання зменшити глобальні ядерні загрози є щирим, але ми не погодимося на умови, які завдають шкоди Сполученим Штатам, або ігноруватимемо невиконання умов у прагненні до угоди заради самої угоди. Ми встановимо високі стандарти для всіх потенційних ядерних партнерів і завжди вестимемо переговори з позиції сили», — повідомив Рубіо.

Він зазначив, що Москва припинила виконання договору СНО-3 у 2023 році, а також протягом багатьох років порушувала його умови. За його словами, Росія зруйнувала діючу систему контролю.

«Договір вимагає наявності як мінімум двох сторін, і перед Сполученими Штатами стояв вибір: або в односторонньому порядку взяти на себе зобов'язання, або визнати, що нова ера вимагає нового підходу. Не старого доброго договору СНО-3, а чогось нового«, - йдеться в заяві Рубіо.

Нагадаємо, що Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь — це двосторонній договір між Росією та США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Відомо, що його підписали ще 2010 року. Згодом, 2021-го, його подовжили на п’ять років — до 2026-го. Відтепер між США та Росією більше немає жодних юридичних заборон щодо кількості ядерних боєголовок чи ракет, які вони можуть тримати в бойовій готовності.

США рф

