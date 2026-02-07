  1. В Украине

Продажа подержанных авто: юрлицам напомнили об обязанности вносить данные в течение одного дня

07:54, 7 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юридические лица и органы местного самоуправления должны в течение суток вносить информацию об авто, приобретенных для реализации.
Продажа подержанных авто: юрлицам напомнили об обязанности вносить данные в течение одного дня
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД напомнил бизнесу и органам местного самоуправления о ключевых требованиях законодательства относительно оборота транспортных средств. Речь идет об обязанности оперативного внесения данных в государственную базу после приобретения авто для дальнейшей продажи.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В соответствии с постановлением Кабмина №1200, субъекты хозяйствования обязаны в течение одного дня вносить в базу данных информацию о транспортных средствах, которые были приобретены для реализации и ранее находились на государственной регистрации. Требование касается юридических лиц, органов местного самоуправления и торговых организаций, работающих с подержанными авто.

Отдельное внимание в сервисном центре обращают на процедуру оформления договоров. Во время заключения договора купли-продажи транспортного средства, снятого с учета для отчуждения субъекту хозяйствования, необходимо загрузить скан-копию договора в формате PDF. Документ следует добавить в раздел «Информация о поступлении ТС на реализацию».

В Главном сервисном центре МВД также отмечают, что все детальные сведения относительно смены владельца транспортного средства добавляются автоматически в соответствующий модуль пользователя. Это упрощает работу бизнеса и минимизирует риск технических ошибок.

В ведомстве призывают участников рынка учесть эти требования в ежедневной деятельности и соблюдать установленный порядок, поскольку своевременное внесение данных в базу является обязательной нормой действующего законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрлицо сервисный центр МВД автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Алименты станут собственностью ребенка – что изменяет новый Гражданский кодекс и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]