Продажа подержанных авто: юрлицам напомнили об обязанности вносить данные в течение одного дня

Юридические лица и органы местного самоуправления должны в течение суток вносить информацию об авто, приобретенных для реализации.

Главный сервисный центр МВД напомнил бизнесу и органам местного самоуправления о ключевых требованиях законодательства относительно оборота транспортных средств. Речь идет об обязанности оперативного внесения данных в государственную базу после приобретения авто для дальнейшей продажи.

В соответствии с постановлением Кабмина №1200, субъекты хозяйствования обязаны в течение одного дня вносить в базу данных информацию о транспортных средствах, которые были приобретены для реализации и ранее находились на государственной регистрации. Требование касается юридических лиц, органов местного самоуправления и торговых организаций, работающих с подержанными авто.

Отдельное внимание в сервисном центре обращают на процедуру оформления договоров. Во время заключения договора купли-продажи транспортного средства, снятого с учета для отчуждения субъекту хозяйствования, необходимо загрузить скан-копию договора в формате PDF. Документ следует добавить в раздел «Информация о поступлении ТС на реализацию».

В Главном сервисном центре МВД также отмечают, что все детальные сведения относительно смены владельца транспортного средства добавляются автоматически в соответствующий модуль пользователя. Это упрощает работу бизнеса и минимизирует риск технических ошибок.

В ведомстве призывают участников рынка учесть эти требования в ежедневной деятельности и соблюдать установленный порядок, поскольку своевременное внесение данных в базу является обязательной нормой действующего законодательства.

