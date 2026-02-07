  1. В Україні

Продаж уживаних авто: юрособам нагадали про обов’язок вносити дані за один день

07:54, 7 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юридичні особи та органи місцевого самоврядування мають протягом доби вносити інформацію про авто, придбані для реалізації.
Продаж уживаних авто: юрособам нагадали про обов’язок вносити дані за один день
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС нагадав бізнесу та органам місцевого самоврядування про ключові вимоги законодавства щодо обігу транспортних засобів. Йдеться про обов’язок оперативного внесення даних до державної бази після придбання авто для подальшого продажу.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до постанови Кабміну №1200, суб’єкти господарювання зобов’язані протягом одного дня вносити до бази даних інформацію про транспортні засоби, які були придбані для реалізації та раніше перебували на державній реєстрації. Вимога стосується юридичних осіб, органів місцевого самоврядування та торговельних організацій, що працюють з уживаними авто.

Окрему увагу в сервісному центрі звертають на процедуру оформлення договорів. Під час укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу, знятого з обліку для відчуження суб’єкту господарювання, необхідно завантажити скан-копію договору у форматі PDF. Документ слід додати до розділу «Інформація про надходження ТЗ на реалізацію».

У Головному сервісному центрі МВС також зазначають, що всі детальні відомості щодо зміни власника транспортного засобу додаються автоматично до відповідного модуля користувача. Це спрощує роботу бізнесу та мінімізує ризик технічних помилок.

У відомстві закликають учасників ринку врахувати ці вимоги у щоденній діяльності та дотримуватися встановленого порядку, адже своєчасне внесення даних до бази є обов’язковою нормою чинного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

юридична особа сервісний центр МВС автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування.

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]