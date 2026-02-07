Продаж уживаних авто: юрособам нагадали про обов’язок вносити дані за один день

Юридичні особи та органи місцевого самоврядування мають протягом доби вносити інформацію про авто, придбані для реалізації.

Головний сервісний центр МВС нагадав бізнесу та органам місцевого самоврядування про ключові вимоги законодавства щодо обігу транспортних засобів. Йдеться про обов’язок оперативного внесення даних до державної бази після придбання авто для подальшого продажу.

Відповідно до постанови Кабміну №1200, суб’єкти господарювання зобов’язані протягом одного дня вносити до бази даних інформацію про транспортні засоби, які були придбані для реалізації та раніше перебували на державній реєстрації. Вимога стосується юридичних осіб, органів місцевого самоврядування та торговельних організацій, що працюють з уживаними авто.

Окрему увагу в сервісному центрі звертають на процедуру оформлення договорів. Під час укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу, знятого з обліку для відчуження суб’єкту господарювання, необхідно завантажити скан-копію договору у форматі PDF. Документ слід додати до розділу «Інформація про надходження ТЗ на реалізацію».

У Головному сервісному центрі МВС також зазначають, що всі детальні відомості щодо зміни власника транспортного засобу додаються автоматично до відповідного модуля користувача. Це спрощує роботу бізнесу та мінімізує ризик технічних помилок.

У відомстві закликають учасників ринку врахувати ці вимоги у щоденній діяльності та дотримуватися встановленого порядку, адже своєчасне внесення даних до бази є обов’язковою нормою чинного законодавства.

