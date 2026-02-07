Прежде всего этого заслуживают украинцы, — Майя Санду отказалась от номинации на Нобелевскую премию мира
Президент Молдовы Майя Санду отказалась от выдвижения на Нобелевскую премию мира, подчеркнув, что настоящими достойниками этой награды являются украинцы, отдающие жизнь ради мира. Об этом она заявила в интервью телеканалу TV8.
Санду подчеркнула, что не стремится получить Нобелевскую премию мира, ведь, по ее словам, существует немало людей, которые значительно больше заслуживают этого признания — прежде всего те украинцы, которые ежедневно самопожертвованием защищают мир.
"Я, конечно, ценю это и я благодарна за то, что люди следят за нашей страной, которые ценят нашу смелость и устойчивость, но на эту премию номинировано много людей. Сегодня я смотрела на украинцев (освобожденных из плена, - ред.), вернувшихся домой из России, и это люди, которые заслуживают премию мира.
Она добавила, что именно такие люди приносят реальные жертвы ради мира и безопасности в регионе и более достойные награды.
"Те, кто отдает жизнь за мир, потому что хотят вернуть его в свою страну, в свои села и города, на наш континент. Они заслуживают этого в первую очередь. Но прежде всего они заслуживают мира, и мы надеемся, что он придет как можно скорее", — сказала Майя Санду.
Санду предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира в Норвегии за активную роль в защите демократии, верховенства закона и мира.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.