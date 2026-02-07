  1. В мире

Прежде всего этого заслуживают украинцы, — Майя Санду отказалась от номинации на Нобелевскую премию мира

09:06, 7 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что против своей номинации на Нобелевскую премию мира.
Прежде всего этого заслуживают украинцы, — Майя Санду отказалась от номинации на Нобелевскую премию мира
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Молдовы Майя Санду отказалась от выдвижения на Нобелевскую премию мира, подчеркнув, что настоящими достойниками этой награды являются украинцы, отдающие жизнь ради мира. Об этом она заявила в интервью телеканалу TV8.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Санду подчеркнула, что не стремится получить Нобелевскую премию мира, ведь, по ее словам, существует немало людей, которые значительно больше заслуживают этого признания — прежде всего те украинцы, которые ежедневно самопожертвованием защищают мир.

"Я, конечно, ценю это и я благодарна за то, что люди следят за нашей страной, которые ценят нашу смелость и устойчивость, но на эту премию номинировано много людей. Сегодня я смотрела на украинцев (освобожденных из плена, - ред.), вернувшихся домой из России, и это люди, которые заслуживают премию мира.

Она добавила, что именно такие люди приносят реальные жертвы ради мира и безопасности в регионе и более достойные награды.

"Те, кто отдает жизнь за мир, потому что хотят вернуть его в свою страну, в свои села и города, на наш континент. Они заслуживают этого в первую очередь. Но прежде всего они заслуживают мира, и мы надеемся, что он придет как можно скорее", — сказала Майя Санду.

Санду предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира в Норвегии за активную роль в защите демократии, верховенства закона и мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Молдова

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Алименты станут собственностью ребенка – что изменяет новый Гражданский кодекс и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]