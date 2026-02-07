  1. У світі

Передовсім на це заслуговують українці, — Мая Санду відмовилася від номінації на Нобелівську премію миру

09:06, 7 лютого 2026
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що проти своєї номінації на Нобелівську премію миру.
фото: depositphotos / Belish
Президентка Молдови Мая Санду відмовилася від висунення на Нобелівську премію миру, підкресливши, що справжніми достойниками цієї нагороди є українці, які віддають життя заради миру. Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу TV8.

Санду наголосила, що не прагне здобути Нобелівську премію миру, адже, за її словами, існує чимало людей, які значно більше заслуговують на це визнання — передусім ті українці, які щодня самопожертвою боронять мир.

"Я, звичайно, ціную це і я вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на українців (звільнених з полону, - ред.), які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують премію миру", - заявила президентка Молдови.

Вона додала, що саме такі люди приносять реальні жертви заради миру та безпеки в регіоні і вони більш гідні нагороди.

"Ті, хто віддає життя за мир, тому що хочуть повернути його в свою країну, в свої села і міста, на наш континент. Вони заслуговують на це в першу чергу. Але перш за все вони заслуговують на мир, і ми сподіваємося, що він прийде якомога швидше", — сказала Мая Санду.

Санду запропонували висунути на Нобелівську премію миру в парламенті Норвегії за активну роль у захисті демократії, верховенства закону і миру. 

Молдова

