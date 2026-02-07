Передовсім на це заслуговують українці, — Мая Санду відмовилася від номінації на Нобелівську премію миру

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що проти своєї номінації на Нобелівську премію миру.

Президентка Молдови Мая Санду відмовилася від висунення на Нобелівську премію миру, підкресливши, що справжніми достойниками цієї нагороди є українці, які віддають життя заради миру. Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу TV8.

Санду наголосила, що не прагне здобути Нобелівську премію миру, адже, за її словами, існує чимало людей, які значно більше заслуговують на це визнання — передусім ті українці, які щодня самопожертвою боронять мир.

"Я, звичайно, ціную це і я вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на українців (звільнених з полону, - ред.), які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують премію миру", - заявила президентка Молдови.

Вона додала, що саме такі люди приносять реальні жертви заради миру та безпеки в регіоні і вони більш гідні нагороди.

"Ті, хто віддає життя за мир, тому що хочуть повернути його в свою країну, в свої села і міста, на наш континент. Вони заслуговують на це в першу чергу. Але перш за все вони заслуговують на мир, і ми сподіваємося, що він прийде якомога швидше", — сказала Мая Санду.

Санду запропонували висунути на Нобелівську премію миру в парламенті Норвегії за активну роль у захисті демократії, верховенства закону і миру.

