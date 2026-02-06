  1. В Украине

Сын военнослужащего мошенническим путем получил более 3,8 млн грн выплат отца, пока тот находился в плену

23:54, 6 февраля 2026
Чтобы получить денежное обеспечение отца, сын подал необходимые документы в районный ТЦК, в том числе предоставил справку с недостоверной информацией.
Фото: tvoemisto.tv
В июле 2024 года 22-летний житель одного из сел Золочевского района мошенническим путем завладел государственными выплатами своего 47-летнего отца-военнослужащего, который находился в плену. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

«В апреле 2022 года мужчина попал в плен. Спустя два года, чтобы получить денежное обеспечение отца, сын подал необходимые документы в районный ТЦК и СП, в том числе предоставил справку с недостоверной информацией», — заявили в ведомстве.

Согласно нормам законодательства, действовавшим на тот момент, выплаты могли быть получены только членом семьи при условии установленного совместного проживания.

На самом деле мужчины вместе не проживали уже длительный период времени.

Несмотря на это, в апреле 2024 года староста округа, где проживает сын, выдала справку, в которой было указано, что отец и сын проживают совместно.

«При этом она достоверно знала, что это не соответствует действительности.

Этот фиктивный документ стал одним из оснований для получения выплат, в частности денежного обеспечения, предусмотренного законодательством, а также различных видов материальной помощи.

Таким образом за весь 2024 год сын получил более 3,8 млн грн. Полученные средства он потратил по собственному усмотрению», — сообщили в прокуратуре.

Мошенничество было выявлено, когда в марте прошлого года отец вернулся из плена и выяснил, что часть предусмотренных законодательством выплат отсутствует.

В настоящее время сыну военнослужащего сообщено о подозрении в мошенничестве и использовании заведомо поддельного документа.

В отношении старосты сельсовета, которая выдала официальный документ с заведомо ложными сведениями, дело уже находится на рассмотрении суда.

По ходатайству стороны обвинения судом наложен арест на квартиру и банковские счета, принадлежащие подозреваемому.

прокуратура мошенник военнослужащие

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

