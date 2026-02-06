Син військовослужбовця шахрайськи отримав понад 3,8 млн грн виплат батька, поки той був в полоні

Щоб отримати грошове забезпечення батька, син подав необхідні документи в районний ТЦК, у тому числі надав довідку з неправдивою інформацією.

Фото: tvoemisto.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У липні 2024 року 22-річний мешканець одного з сіл Золочівського району Львівської області шахрайськи заволодів державними виплатами свого 47-річного батька-військовослужбовця, який перебував у полоні. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

«У квітні 2022 року чоловік потрапив у полон. Через два роки, щоб отримати грошове забезпечення батька, син подав необхідні документи в районний ТЦК та СП, у тому числі надав довідку з неправдивою інформацією», - заявили у відомстві.

Відповідно до норм законодавства, чинних на той час, виплати можна було отримати лише члену сім'ї, якщо встановлене спільне проживання.

Насправді ж чоловіки разом не проживали уже тривалий період часу.

Попри це, у квітні 2024 року староста округу, де проживає син, видала довідку, у якій було вказано, що батько і син мешкають разом.

«При цьому вона достеменно знала, що це не відповідає дійсності.

Цей фіктивний документ став однією з підстав для отримання виплат. Зокрема, грошового забезпечення, передбаченого законодавством, а також різних видів матеріальної допомоги.

Таким чином за весь 2024 рік син отримав понад 3,8 млн грн. Отримані кошти він витратив на власний розсуд», - повідомили у прокуратурі.

Шахрайство викрили, коли торік у березні батько повернувся з полону і з’ясував, що частина з передбачених законодавством виплат відсутня.

Наразі синові військовослужбовця повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні завідомо підробленого документа.

Щодо старости сільради, яка видала офіційний документ з завідомо неправдивими відомостями, справа уже перебуває на розгляді суду.

За клопотанням сторони обвинувачення судом накладено арешт на квартиру та банківські рахунки, які належні підозрюваному.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.