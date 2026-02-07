В Николаеве осудили мужчину, который путем обмана завладел телефоном ребенка

Рецидивист получил 2,5 года лишения свободы.

В Центральном районном суде Николаева вынесли приговор 37-летнему жителю города. Его признали виновным в повторном мошенничестве, рассказали в суде.

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, в частности трижды за совершение мошенничества.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в августе 2025 года мужчина подошел к парню, который рыбачил у понтонного моста неподалеку от ул. Паромный спуск в Николаеве. Ребенку в тот момент было 11 лет.

Под предлогом необходимости совершения звонка он попросил у него телефон и воспользовавшись тем, что парень за ним не наблюдает, оставил место совершения уголовного правонарушения. Телефон он в дальнейшем продал своей знакомой.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, каялся и просил строго его не наказывать.

По результатам рассмотрения, суд пришел к выводу о доказанности его вины.

При этом, с учетом личности обвиняемого и тяжести совершенного им правонарушения, судья Татьяна Фортуна приняла признать мужчину виновным и назначить ему окончательное наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

