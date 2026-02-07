  1. В Україні

У Миколаєві засудили чоловіка, який шляхом обману заволодів телефоном дитини

08:12, 7 лютого 2026
Рецидивіст отримав 2,5 роки позбавлення волі.
У Центральному районному суді Миколаєва винесли вирок 37-річному мешканцю міста. Його визнали винним у повторному шахрайстві, розповіли у суді. 

Чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, зокрема, тричі за вчинення шахрайства.

У ході судового розгляду встановлено, що у серпні 2025 року, чоловік підійшов до хлопця, який рибалив біля понтонного мосту неподалік вул. Паромний узвіз у Миколаєві. Дитині на той момент було 11 років.

Під приводом необхідності здійснення дзвінка, він попросив у нього телефон і скориставшись тим, що хлопець за ним не спостерігає, залишив місце вчинення кримінального правопорушення. Телефон він в подальшому продав своїй знайомій.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину, каявся та просив суворо його не карати.

За результатами розгляду, суд дійшов висновку про доведеність його вини.

За такого, з урахуванням особи обвинуваченого та тяжкості вчиненого ним правопорушення, суддя Тетяна Фортуна ухвалила визнати чоловіка винним та призначити йому остаточне покарання у виді 2,5 років позбавлення волі.

