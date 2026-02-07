  1. В Украине

50 тысяч гривен на ребенка можно оформить прямо в родильном доме — что следует знать молодым родителям

07:36, 7 февраля 2026
Какие документы нужны и какие еще выплаты можно получить в первые дни после рождения.
Иллюстративное фото из открытых источников
В первые дни после рождения ребенка родителям больше не нужно тратить время на походы по учреждениям и очереди. В Пенсионном фонде начали принимать заявления на государственные выплаты непосредственно в родильных домах.

Как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Сумской области, новый подход внедрили, чтобы максимально упростить бюрократические процедуры для семей и дать возможность родителям сосредоточиться на уходе за новорожденными.

Какие выплаты можно оформить сразу в родильном доме

Подать заявления и оформить государственную помощь теперь можно еще во время пребывания в палате. В частности, речь идет о таких выплатах:

  • 50 тысяч гривен после рождения ребенка — единовременно.

Ранее помощь при рождении ребенка выплачивалась частями в течение трех лет. Теперь вся сумма предоставляется сразу, чтобы семья могла использовать средства на самое необходимое.

  • Ежемесячная помощь по уходу за ребенком.

Размер выплаты вырос в несколько раз: вместо 860 гривен — 7 тысяч гривен ежемесячно до достижения ребенком одного года.

Для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, предусмотрено 10 500 гривен ежемесячно.

  • «Пакет малыша».

В случае выбора денежной компенсации ее размер составляет 8 451 гривну.

Какие документы нужны

Для оформления выплат в родильном доме необходимо иметь минимальный пакет документов:

  • заявление;
  • паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика одного из родителей;
  • свидетельство о рождении ребенка (для опекунов — соответствующее решение).

Важное условие

Для получения ежемесячных выплат и денежной компенсации за «Пакет малыша» необходимо открыть специальный счет в банке.

В Пенсионном фонде отмечают, что новый формат работы позволяет семьям избежать лишнего стресса и оформить все необходимые выплаты максимально быстро — еще в первые дни жизни ребенка.

