50 тысяч гривен на ребенка можно оформить прямо в родильном доме — что следует знать молодым родителям
В первые дни после рождения ребенка родителям больше не нужно тратить время на походы по учреждениям и очереди. В Пенсионном фонде начали принимать заявления на государственные выплаты непосредственно в родильных домах.
Как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Сумской области, новый подход внедрили, чтобы максимально упростить бюрократические процедуры для семей и дать возможность родителям сосредоточиться на уходе за новорожденными.
Какие выплаты можно оформить сразу в родильном доме
Подать заявления и оформить государственную помощь теперь можно еще во время пребывания в палате. В частности, речь идет о таких выплатах:
- 50 тысяч гривен после рождения ребенка — единовременно.
Ранее помощь при рождении ребенка выплачивалась частями в течение трех лет. Теперь вся сумма предоставляется сразу, чтобы семья могла использовать средства на самое необходимое.
- Ежемесячная помощь по уходу за ребенком.
Размер выплаты вырос в несколько раз: вместо 860 гривен — 7 тысяч гривен ежемесячно до достижения ребенком одного года.
Для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, предусмотрено 10 500 гривен ежемесячно.
- «Пакет малыша».
В случае выбора денежной компенсации ее размер составляет 8 451 гривну.
Какие документы нужны
Для оформления выплат в родильном доме необходимо иметь минимальный пакет документов:
- заявление;
- паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика одного из родителей;
- свидетельство о рождении ребенка (для опекунов — соответствующее решение).
Важное условие
Для получения ежемесячных выплат и денежной компенсации за «Пакет малыша» необходимо открыть специальный счет в банке.
В Пенсионном фонде отмечают, что новый формат работы позволяет семьям избежать лишнего стресса и оформить все необходимые выплаты максимально быстро — еще в первые дни жизни ребенка.
