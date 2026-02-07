  1. В Україні

50 тисяч гривень на дитину можна оформити прямо в пологовому будину — що слід знати молодим батькам

07:36, 7 лютого 2026
Які документи потрібні та які ще виплати можна отримати в перші дні після народження.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
У перші дні після народження дитини батькам більше не потрібно витрачати час на походи по установах і черги. У Пенсійному фонді почали приймати заяви на державні виплати безпосередньо в пологових будинках.

Як повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області, новий підхід запровадили, щоб максимально спростити бюрократичні процедури для родин і дати змогу батькам зосередитися на догляді за новонародженими.

Які виплати можна оформити одразу в пологовому

Подати заяви та оформити державну допомогу тепер можна ще під час перебування в палаті. Зокрема, йдеться про такі виплати:

  • 50 тисяч гривень після народження дитини — одноразово.

Раніше допомога при народженні дитини виплачувалася частинами протягом трьох років. Тепер уся сума надається одразу, щоб родина могла використати кошти на найнеобхідніше.

  • Щомісячна допомога по догляду за дитиною.

Розмір виплати зріс у кілька разів: замість 860 гривень — 7 тисяч гривень щомісяця до досягнення дитиною одного року.

Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, передбачено 10 500 гривень щомісяця.

  • «Пакунок малюка».

У разі вибору грошової компенсації її розмір становить 8 451 гривню.

Які документи потрібні

Для оформлення виплат у пологовому будинку необхідно мати мінімальний пакет документів:

  • заяву;
  • паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків одного з батьків;
  • свідоцтво про народження дитини (для опікунів — відповідне рішення).

Важлива умова

Для отримання щомісячних виплат і грошової компенсації за «Пакунок малюка» потрібно відкрити спеціальний рахунок у банку.

У Пенсійному фонді наголошують, що новий формат роботи дозволяє родинам уникнути зайвого стресу й оформити всі необхідні виплати максимально швидко — ще в перші дні життя дитини.

