50 тисяч гривень на дитину можна оформити прямо в пологовому будину — що слід знати молодим батькам
У перші дні після народження дитини батькам більше не потрібно витрачати час на походи по установах і черги. У Пенсійному фонді почали приймати заяви на державні виплати безпосередньо в пологових будинках.
Як повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області, новий підхід запровадили, щоб максимально спростити бюрократичні процедури для родин і дати змогу батькам зосередитися на догляді за новонародженими.
Які виплати можна оформити одразу в пологовому
Подати заяви та оформити державну допомогу тепер можна ще під час перебування в палаті. Зокрема, йдеться про такі виплати:
- 50 тисяч гривень після народження дитини — одноразово.
Раніше допомога при народженні дитини виплачувалася частинами протягом трьох років. Тепер уся сума надається одразу, щоб родина могла використати кошти на найнеобхідніше.
- Щомісячна допомога по догляду за дитиною.
Розмір виплати зріс у кілька разів: замість 860 гривень — 7 тисяч гривень щомісяця до досягнення дитиною одного року.
Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, передбачено 10 500 гривень щомісяця.
- «Пакунок малюка».
У разі вибору грошової компенсації її розмір становить 8 451 гривню.
Які документи потрібні
Для оформлення виплат у пологовому будинку необхідно мати мінімальний пакет документів:
- заяву;
- паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків одного з батьків;
- свідоцтво про народження дитини (для опікунів — відповідне рішення).
Важлива умова
Для отримання щомісячних виплат і грошової компенсації за «Пакунок малюка» потрібно відкрити спеціальний рахунок у банку.
У Пенсійному фонді наголошують, що новий формат роботи дозволяє родинам уникнути зайвого стресу й оформити всі необхідні виплати максимально швидко — ще в перші дні життя дитини.
