50 тисяч гривень на дитину можна оформити прямо в пологовому будину — що слід знати молодим батькам

Які документи потрібні та які ще виплати можна отримати в перші дні після народження.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У перші дні після народження дитини батькам більше не потрібно витрачати час на походи по установах і черги. У Пенсійному фонді почали приймати заяви на державні виплати безпосередньо в пологових будинках.

Як повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області, новий підхід запровадили, щоб максимально спростити бюрократичні процедури для родин і дати змогу батькам зосередитися на догляді за новонародженими.

Які виплати можна оформити одразу в пологовому

Подати заяви та оформити державну допомогу тепер можна ще під час перебування в палаті. Зокрема, йдеться про такі виплати:

50 тисяч гривень після народження дитини — одноразово.

Раніше допомога при народженні дитини виплачувалася частинами протягом трьох років. Тепер уся сума надається одразу, щоб родина могла використати кошти на найнеобхідніше.

Щомісячна допомога по догляду за дитиною.

Розмір виплати зріс у кілька разів: замість 860 гривень — 7 тисяч гривень щомісяця до досягнення дитиною одного року.

Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, передбачено 10 500 гривень щомісяця.

«Пакунок малюка».

У разі вибору грошової компенсації її розмір становить 8 451 гривню.

Які документи потрібні

Для оформлення виплат у пологовому будинку необхідно мати мінімальний пакет документів:

заяву;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків одного з батьків;

свідоцтво про народження дитини (для опікунів — відповідне рішення).

Важлива умова

Для отримання щомісячних виплат і грошової компенсації за «Пакунок малюка» потрібно відкрити спеціальний рахунок у банку.

У Пенсійному фонді наголошують, що новий формат роботи дозволяє родинам уникнути зайвого стресу й оформити всі необхідні виплати максимально швидко — ще в перші дні життя дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.