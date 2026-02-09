  1. В мире

В Польше задержали хакера после 7 лет расследования утечки данных 2 млн человек

21:19, 9 февраля 2026
Речь идет о кибератаке на платформу Morele.net в 2018 году.
Фото: BBC
В Польше правоохранители задержали хакера, которого подозревают в причастности к масштабной утечке персональных данных клиентов крупного онлайн-магазина. Об этом сообщает RMF24.

По данным издания, инцидент произошел в 2018 году и касался систем онлайн-магазина Morele.net. В результате кибератаки злоумышленники получили доступ к базе данных более 2 миллионов покупателей. Речь шла об именах и фамилиях, номерах телефонов, адресах электронной почты, местах проживания, а также паролях к учетным записям. Данные платежных карт, по информации следствия, похищены не были.

Сначала расследование осложнялось невозможностью установить личность причастного к взлому, однако дело не закрывали. В итоге правоохранителям удалось идентифицировать подозреваемого и задержать его 30 января.

Задержанным оказался 29-летний гражданин Польши. Ему предъявили обвинение в неправомерном получении и разглашении информации. По инкриминируемым статьям подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Польша Европа хакер

