У Польщі затримали хакера після 7 років розслідування витоку даних 2 млн осіб

21:19, 9 лютого 2026
Йдеться про кібератаку на платформу Morele.net у 2018 році.
У Польщі правоохоронці затримали хакера, якого підозрюють у причетності до масштабного витоку персональних даних клієнтів великого онлайн-магазину. Про це повідомляє RMF24.

За даними видання, інцидент стався у 2018 році та стосувався систем онлайн-магазину Morele.net. У результаті кібератаки зловмисники отримали доступ до бази даних понад 2 мільйонів покупців. Йшлося про імена та прізвища, номери телефонів, адреси електронної пошти, місця проживання, а також паролі до облікових записів. Дані платіжних карток, за інформацією слідства, викрадені не були.

Спочатку розслідування ускладнювалося неможливістю встановити особу причетного до злому, однак справу не закривали. У підсумку правоохоронцям вдалося ідентифікувати підозрюваного та затримати його 30 січня.

Затриманим виявився 29-річний громадянин Польщі. Йому оголосили обвинувачення у неправомірному отриманні та розголошенні інформації. За інкримінованими статтями підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.

