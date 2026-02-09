У Польщі затримали хакера після 7 років розслідування витоку даних 2 млн осіб

Йдеться про кібератаку на платформу Morele.net у 2018 році.

Фото: BBC

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі правоохоронці затримали хакера, якого підозрюють у причетності до масштабного витоку персональних даних клієнтів великого онлайн-магазину. Про це повідомляє RMF24.

За даними видання, інцидент стався у 2018 році та стосувався систем онлайн-магазину Morele.net. У результаті кібератаки зловмисники отримали доступ до бази даних понад 2 мільйонів покупців. Йшлося про імена та прізвища, номери телефонів, адреси електронної пошти, місця проживання, а також паролі до облікових записів. Дані платіжних карток, за інформацією слідства, викрадені не були.

Спочатку розслідування ускладнювалося неможливістю встановити особу причетного до злому, однак справу не закривали. У підсумку правоохоронцям вдалося ідентифікувати підозрюваного та затримати його 30 січня.

Затриманим виявився 29-річний громадянин Польщі. Йому оголосили обвинувачення у неправомірному отриманні та розголошенні інформації. За інкримінованими статтями підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.