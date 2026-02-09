ЕС предупредил Meta: WhatsApp должны открыть для чатботов на основе искусственного интеллекта
Евросоюз усиливает давление на Meta из-за новых правил доступа к WhatsApp. Европейская комиссия заявила, что компания должна открыть мессенджер для чатботов на основе искусственного интеллекта от других разработчиков. В противном случае Брюссель может ввести временные ограничения. Об этом сообщает Barrons.
В чем суть претензий
По данным Комиссии, с января Meta изменила условия пользования таким образом, что сторонние ИИ-ассистенты фактически потеряли возможность общаться с клиентами через WhatsApp. Регулятор считает, что это вредит конкуренции и нарушает правила ЕС.
Комиссар по вопросам конкуренции Тереса Рибера заявила: ЕС рассматривает быстрые временные шаги, чтобы сохранить доступ конкурентов к WhatsApp на время расследования и не допустить «непоправимого ущерба» рынку.
Что это означает юридически
Комиссия направила Meta «заявление о возражениях» — официальное предупреждение в рамках антимонопольного дела. Теперь компания может представить свой ответ и аргументы. В Брюсселе подчеркивают: это еще не окончательное решение.
Регулятор также отмечает, что Meta, вероятно, занимает доминирующее положение на рынке мессенджеров в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), прежде всего через WhatsApp, и может злоупотреблять им, ограничивая доступ конкурентов.
Позиция Meta
Meta не согласилась с предварительными выводами. В компании заявили, что пользователи имеют множество альтернативных ИИ-решений — через магазины приложений, операционные системы, устройства и вебсайты. По словам представителя Meta, предположение о том, что WhatsApp является ключевым каналом распространения таких чатботов, является ошибочным.
Более широкий контекст
Расследование, открытое в декабре, — очередной шаг ЕС в попытке усилить контроль над крупными технологическими компаниями из США. Проверка охватывает ЕЭЗ (27 стран ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн и Норвегию), за исключением Италии, которая ведет отдельное дело.
Параллельно европейские регуляторы изучают работу платформ Facebook и Instagram — в частности из-за рисков зависимости детей от соцсетей. Также Meta оспаривает штраф в 200 млн евро по закону Digital Markets Act.
