  1. В мире

ЕС предупредил Meta: WhatsApp должны открыть для чатботов на основе искусственного интеллекта

20:30, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Еврокомиссия считает, что новые правила Meta ограничивают конкуренцию, и допускает временные меры.
ЕС предупредил Meta: WhatsApp должны открыть для чатботов на основе искусственного интеллекта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Евросоюз усиливает давление на Meta из-за новых правил доступа к WhatsApp. Европейская комиссия заявила, что компания должна открыть мессенджер для чатботов на основе искусственного интеллекта от других разработчиков. В противном случае Брюссель может ввести временные ограничения. Об этом сообщает Barrons.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В чем суть претензий

По данным Комиссии, с января Meta изменила условия пользования таким образом, что сторонние ИИ-ассистенты фактически потеряли возможность общаться с клиентами через WhatsApp. Регулятор считает, что это вредит конкуренции и нарушает правила ЕС.

Комиссар по вопросам конкуренции Тереса Рибера заявила: ЕС рассматривает быстрые временные шаги, чтобы сохранить доступ конкурентов к WhatsApp на время расследования и не допустить «непоправимого ущерба» рынку.

Что это означает юридически

Комиссия направила Meta «заявление о возражениях» — официальное предупреждение в рамках антимонопольного дела. Теперь компания может представить свой ответ и аргументы. В Брюсселе подчеркивают: это еще не окончательное решение.

Регулятор также отмечает, что Meta, вероятно, занимает доминирующее положение на рынке мессенджеров в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), прежде всего через WhatsApp, и может злоупотреблять им, ограничивая доступ конкурентов.

Позиция Meta

Meta не согласилась с предварительными выводами. В компании заявили, что пользователи имеют множество альтернативных ИИ-решений — через магазины приложений, операционные системы, устройства и вебсайты. По словам представителя Meta, предположение о том, что WhatsApp является ключевым каналом распространения таких чатботов, является ошибочным.

Более широкий контекст

Расследование, открытое в декабре, — очередной шаг ЕС в попытке усилить контроль над крупными технологическими компаниями из США. Проверка охватывает ЕЭЗ (27 стран ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн и Норвегию), за исключением Италии, которая ведет отдельное дело.

Параллельно европейские регуляторы изучают работу платформ Facebook и Instagram — в частности из-за рисков зависимости детей от соцсетей. Также Meta оспаривает штраф в 200 млн евро по закону Digital Markets Act.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС WhatsApp искусственный интеллект Еврокомиссия ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о подборе на должность Главы ГСА требует доработки: замечания Комитета

Законопроект о совершенствовании конкурса на должность Главы ГСА соответствует международным обязательствам Украины и стандартам ЕС, хотя требует доработки в части сроков подготовки конкурсной документации.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]