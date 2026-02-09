ЕС предупредил Meta: WhatsApp должны открыть для чатботов на основе искусственного интеллекта

Еврокомиссия считает, что новые правила Meta ограничивают конкуренцию, и допускает временные меры.

Евросоюз усиливает давление на Meta из-за новых правил доступа к WhatsApp. Европейская комиссия заявила, что компания должна открыть мессенджер для чатботов на основе искусственного интеллекта от других разработчиков. В противном случае Брюссель может ввести временные ограничения. Об этом сообщает Barrons.

В чем суть претензий

По данным Комиссии, с января Meta изменила условия пользования таким образом, что сторонние ИИ-ассистенты фактически потеряли возможность общаться с клиентами через WhatsApp. Регулятор считает, что это вредит конкуренции и нарушает правила ЕС.

Комиссар по вопросам конкуренции Тереса Рибера заявила: ЕС рассматривает быстрые временные шаги, чтобы сохранить доступ конкурентов к WhatsApp на время расследования и не допустить «непоправимого ущерба» рынку.

Что это означает юридически

Комиссия направила Meta «заявление о возражениях» — официальное предупреждение в рамках антимонопольного дела. Теперь компания может представить свой ответ и аргументы. В Брюсселе подчеркивают: это еще не окончательное решение.

Регулятор также отмечает, что Meta, вероятно, занимает доминирующее положение на рынке мессенджеров в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), прежде всего через WhatsApp, и может злоупотреблять им, ограничивая доступ конкурентов.

Позиция Meta

Meta не согласилась с предварительными выводами. В компании заявили, что пользователи имеют множество альтернативных ИИ-решений — через магазины приложений, операционные системы, устройства и вебсайты. По словам представителя Meta, предположение о том, что WhatsApp является ключевым каналом распространения таких чатботов, является ошибочным.

Более широкий контекст

Расследование, открытое в декабре, — очередной шаг ЕС в попытке усилить контроль над крупными технологическими компаниями из США. Проверка охватывает ЕЭЗ (27 стран ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн и Норвегию), за исключением Италии, которая ведет отдельное дело.

Параллельно европейские регуляторы изучают работу платформ Facebook и Instagram — в частности из-за рисков зависимости детей от соцсетей. Также Meta оспаривает штраф в 200 млн евро по закону Digital Markets Act.

