ЄС попередив Meta: WhatsApp мають відкрити для чатботів зі штучним інтелектом

Єврокомісія вважає, що нові правила Meta обмежують конкуренцію, і допускає тимчасові заходи.

Євросоюз посилює тиск на Meta через нові правила доступу до WhatsApp. Європейська комісія заявила, що компанія має відкрити месенджер для чатботів на основі штучного інтелекту від інших розробників. Інакше Брюссель може запровадити тимчасові обмеження. Про це повідомляє Barrons.

У чому суть претензій

За даними Комісії, з січня Meta змінила умови користування так, що сторонні ШІ-асистенти фактично втратили можливість спілкуватися з клієнтами через WhatsApp. Регулятор вважає, що це шкодить конкуренції та порушує правила ЄС.

Комісарка з питань конкуренції Тереса Рібера заявила: ЄС розглядає швидкі тимчасові кроки, щоб зберегти доступ конкурентів до WhatsApp на час розслідування і не допустити «непоправної шкоди» ринку.

Що це означає юридично

Комісія надіслала Meta «заяву про заперечення» — офіційне попередження в межах антимонопольної справи. Тепер компанія може надати свою відповідь і аргументи. У Брюсселі наголошують: це ще не фінальне рішення.

Регулятор також зазначає, що Meta, ймовірно, займає домінуюче становище на ринку месенджерів у Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), передусім через WhatsApp, і може зловживати ним, обмежуючи доступ конкурентів.

Позиція Meta

Meta не погодилася з попередніми висновками. У компанії заявили, що користувачі мають багато альтернативних ШІ-рішень — через магазини застосунків, операційні системи, пристрої та вебсайти. За словами представника Meta, припущення, що WhatsApp є ключовим каналом поширення таких чатботів, є помилковим.

Ширший контекст

Розслідування, відкрите в грудні, — черговий крок ЄС у спробі посилити контроль над великими технологічними компаніями зі США. Перевірка охоплює ЄЕЗ (27 країн ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн і Норвегію), за винятком Італії, яка веде окрему справу.

Паралельно європейські регулятори вивчають роботу платформ Facebook і Instagram — зокрема через ризики залежності дітей від соцмереж. Також Meta оскаржує штраф у 200 млн євро за законом Digital Markets Act.

