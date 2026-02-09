Муж анонимно отправлял жене цветы, чтобы «проверить» ее: Верховный суд Турции признал, что это способствовало распаду семьи

Суд пришел к выводу, что такая «проверка» со стороны мужчины является проявлением недоверия и стала одним из факторов разрушения брака.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Турции признал, что отправка мужчиной анонимных цветов супруге с целью «проверить ее верность» является проявлением недоверия и нарушением супружеских обязанностей. В связи с этим суд отменил решение о выплате компенсации в пользу мужчины и пришел к выводу, что оба супруга в равной степени виновны в распаде брака. Об этом сообщает Haberturk.

О чем идет речь в деле

Супружеская пара из города Кайсери, несмотря на официально зарегистрированный брак, так и не начала совместную семейную жизнь. Обе стороны обратились в суд с исками о разводе, обвиняя друг друга в срыве брака.

Аргументы мужчины

Мужчина утверждал, что во время подготовки к свадьбе женщина вела себя непоследовательно, отправляла ему оскорбительные сообщения, а ее семья чрезмерно вмешивалась в супружеские дела, в частности в вопросы подарков и золота. Он просил суд расторгнуть брак и взыскать с жены материальную и моральную компенсацию.

Позиция женщины

Женщина, в свою очередь, настаивала, что именно мужчина не хотел строить совместную жизнь. По ее словам, он вел себя чрезмерно ревниво, без разрешения заходил в ее аккаунты в соцсетях и, чтобы «проверить», отправлял ей анонимные цветы, скрывая, от кого они. Она также требовала развода и компенсации.

Как менялись решения судов

Суд первой инстанции признал женщину более виновной и обязал ее выплатить мужчине 30 тысяч турецких лир материального и 25 тысяч — морального ущерба. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Однако после кассационной жалобы дело пересмотрел Верховный суд Турции. Судьи установили, что мужчина действовал из недоверия и ревности и сознательно «испытывал» супругу, отправляя ей анонимные цветы. Такое поведение суд признал фактором, который также способствовал разрушению брака.

Окончательный вывод

Верховный суд пришел к выводу, что оба супруга в равной степени ответственны за распад семьи. Соответственно, оснований для выплаты какой-либо компенсации нет. После возвращения дела в суд нижестоящей инстанции требования обеих сторон о возмещении были отклонены, а это решение впоследствии окончательно вступило в силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.