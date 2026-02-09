  1. У світі

Чоловік анонімно надсилав дружині квіти, щоб «перевірити» її: Верховний суд Туреччини визнав, що це сприяло розпаду сім’ї

19:50, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд дійшов висновку, що така «перевірка» з боку чоловіка є проявом недовіри та стала одним із чинників руйнування шлюбу.
Чоловік анонімно надсилав дружині квіти, щоб «перевірити» її: Верховний суд Туреччини визнав, що це сприяло розпаду сім’ї
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Туреччини визнав, що надсилання чоловіком анонімних квітів дружині з метою «перевірити її вірність» є проявом недовіри та порушенням подружніх обов’язків. Через це суд скасував рішення про виплату компенсації на користь чоловіка та дійшов висновку, що обоє з подружжя однаково винні у розпаді шлюбу. Про це повідомляє Нaberturk.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Про що йдеться у справі

Подружжя з міста Кайсері, попри офіційно зареєстрований шлюб, так і не почало спільного сімейного життя. Обидві сторони звернулися до суду з позовами про розлучення, звинувачуючи одне одного у зриві шлюбу.

Аргументи чоловіка

Чоловік заявляв, що під час підготовки до весілля жінка поводилася непослідовно, надсилала йому образливі повідомлення, а її родина надмірно втручалася у подружні справи, зокрема в питання подарунків та золота. Він просив суд розірвати шлюб і стягнути з дружини матеріальну та моральну компенсацію.

Позиція жінки

Жінка натомість наполягала, що саме чоловік не хотів будувати спільне життя. За її словами, він поводився надто ревниво, без дозволу заходив у її акаунти в соцмережах і, щоб «перевірити», надсилав їй анонімні квіти, приховуючи, від кого вони. Вона також вимагала розлучення і компенсації.

Як змінювалися рішення судів

Суд першої інстанції визнав жінку більш винною та зобов’язав її виплатити чоловікові 30 тисяч турецьких лір матеріальної і 25 тисяч — моральної шкоди. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Однак після касаційної скарги справу переглянув Верховний суд Туреччини. Судді встановили, що чоловік діяв з недовіри та ревнощів і свідомо «випробовував» дружину, надсилаючи їй анонімні квіти. Таку поведінку суд визнав чинником, який також сприяв руйнуванню шлюбу.

Остаточний висновок

Верховний суд дійшов висновку, що обоє з подружжя однаково відповідальні за розпад сім’ї. Відтак підстав для виплати будь-якої компенсації немає. Після повернення справи до суду нижчої інстанції вимоги обох сторін щодо відшкодування було відхилено, а це рішення згодом остаточно набуло чинності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Туреччина шлюб

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроєкт про відбір на посаду Голови ДСА потребує доопрацювання: зауваження Комітету

Законопроєкт про вдосконалення конкурсу на посаду Голови ДСА відповідає міжнародним зобов’язанням України та стандартам ЄС, хоча потребує доопрацювання щодо строків підготовки конкурсної документації.

Рада готує нові правила для заручених: за відмову від шлюбу змусять платити

Проєкт Цивільного кодексу пропонує компенсувати моральну шкоду.

Судді поставили під сумнів законопроєкт Галини Третьякової, який обмежує суддівську винагороду

Чому законопроєкт Галини Третьякової про справедливу систему оплати праці викликав критику з боку представників судової влади.

Шлюбу у 14 років не буде, але з 16 — за рішенням суду: альтернативний проєкт Цивільного кодексу

Альтернативний проєкт передбачає можливість одруження осіб від 16 років лише за рішенням суду.

Нотаріальна палата вимагає від Мін’юсту перейти на електронний акт

Ініційовані зміни дозволять скоротити технічні помилки, попередять втрати прав клієнтів, штрафи та паперовий хаос.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]