Чоловік анонімно надсилав дружині квіти, щоб «перевірити» її: Верховний суд Туреччини визнав, що це сприяло розпаду сім’ї

Суд дійшов висновку, що така «перевірка» з боку чоловіка є проявом недовіри та стала одним із чинників руйнування шлюбу.

Верховний суд Туреччини визнав, що надсилання чоловіком анонімних квітів дружині з метою «перевірити її вірність» є проявом недовіри та порушенням подружніх обов’язків. Через це суд скасував рішення про виплату компенсації на користь чоловіка та дійшов висновку, що обоє з подружжя однаково винні у розпаді шлюбу. Про це повідомляє Нaberturk.

Про що йдеться у справі

Подружжя з міста Кайсері, попри офіційно зареєстрований шлюб, так і не почало спільного сімейного життя. Обидві сторони звернулися до суду з позовами про розлучення, звинувачуючи одне одного у зриві шлюбу.

Аргументи чоловіка

Чоловік заявляв, що під час підготовки до весілля жінка поводилася непослідовно, надсилала йому образливі повідомлення, а її родина надмірно втручалася у подружні справи, зокрема в питання подарунків та золота. Він просив суд розірвати шлюб і стягнути з дружини матеріальну та моральну компенсацію.

Позиція жінки

Жінка натомість наполягала, що саме чоловік не хотів будувати спільне життя. За її словами, він поводився надто ревниво, без дозволу заходив у її акаунти в соцмережах і, щоб «перевірити», надсилав їй анонімні квіти, приховуючи, від кого вони. Вона також вимагала розлучення і компенсації.

Як змінювалися рішення судів

Суд першої інстанції визнав жінку більш винною та зобов’язав її виплатити чоловікові 30 тисяч турецьких лір матеріальної і 25 тисяч — моральної шкоди. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Однак після касаційної скарги справу переглянув Верховний суд Туреччини. Судді встановили, що чоловік діяв з недовіри та ревнощів і свідомо «випробовував» дружину, надсилаючи їй анонімні квіти. Таку поведінку суд визнав чинником, який також сприяв руйнуванню шлюбу.

Остаточний висновок

Верховний суд дійшов висновку, що обоє з подружжя однаково відповідальні за розпад сім’ї. Відтак підстав для виплати будь-якої компенсації немає. Після повернення справи до суду нижчої інстанції вимоги обох сторін щодо відшкодування було відхилено, а це рішення згодом остаточно набуло чинності.

