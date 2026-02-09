Коррупционный скандал в Литве: спецслужба обыскала офисы политиков Сейма

Президент и спикер Сейма отреагировали, призвав к соблюдению презумпции невиновности и прозрачности следствия.

В Литве спецслужба STT провела обыски в кабинетах двух оппозиционных политиков в Сейме в рамках расследования коррупции в Государственной растительной службе. Об этом сообщает LRT. Обыски прошли в офисах Римвидаса Старкявичюса, бывшего министра сельского хозяйства и члена консервативного Союза Отечества, и Саулюса Сквернялиса, бывшего премьер-министра и лидера партии «За Литву».

Президент Литвы Гитанас Науседа через своего советника Фредерикаса Янсонаса подчеркнул соблюдение презумпции невиновности, но отметил, что обыски свидетельствуют о наличии оснований для следственных действий. «Президент надеется, что эти процессуальные действия помогут прояснить обстоятельства и схемы в этой скандальной истории, и виновные будут привлечены к ответственности», — отмечено в комментарии.

Спикер Сейма Юозас Олекас выразил сожаление в связи с событиями, отметив, что такие случаи могут повлиять на репутацию парламента и общественное доверие к его членам.

Команда премьер-министра Инги Ругинене подчеркнула уважение к работе правоохранительных органов и прозрачность расследования. Ее советник Альгирдас Добровольскас призвал воздерживаться от поспешных оценок и признал, что событие может способствовать росту недоверия к политическим партиям и политикам в целом.

В рамках этого же расследования обвинения уже предъявлены главе Госрастесслужбы Юрию Корниенко и еще 12 лицам, среди которых заместитель Корниенко Мантас Бутас, советники Аурелиус Шапранаускас и Агне Силицкене, председатель Каунасского регионального офиса Даля Шубонене и руководитель Алитусского регионального офиса Гедрюс Урбелионис. Обыски также проводились в домах фигурантов дела.

STT заявила, что предоставит больше информации позже в понедельник. Политики, в кабинетах которых проводили обыски, пока не комментируют ситуацию.

