Корупційний скандал у Литві: спецслужба обшукала офіси політиків Сейму

20:54, 9 лютого 2026
Президент і спікер Сейму відреагували, закликаючи до дотримання презумпції невинуватості та прозорості слідства.
Корупційний скандал у Литві: спецслужба обшукала офіси політиків Сейму
У Литві спецслужба STT провела обшуки у кабінетах двох опозиційних політиків у Сеймі в рамках розслідування корупції в Державній рослинній службі. Про це повідомляє LRT. Обшуки відбулися в офісах Рімвідаса Старкявічюса, колишнього міністра сільського господарства та члена консервативного Союзу Батьківщини, і Саулюса Скверняліса, колишнього прем’єр-міністра та лідера партії «За Литву».

Президент Литви Гітанас Науседа через свого радника Фредерікаса Янсонаса наголосив на дотриманні презумпції невинуватості, але підкреслив, що обшуки свідчать про наявність підстав для слідчих дій. «Президент сподівається, що ці процесуальні дії допоможуть прояснити обставини й схеми у цій скандальній історії, і винні будуть притягнені до відповідальності», – зазначено в коментарі.

Спікер Сейму Юозас Олекас висловив жаль у зв’язку з подіями, зазначивши, що такі випадки можуть впливати на репутацію парламенту та громадську довіру до його членів.

Команда прем’єр-міністерки Інги Ругінене наголосила на повазі до роботи правоохоронних органів і прозорості розслідування. Її радник Альгірдас Добровольскас закликав утримуватися від поспішних оцінок і визнав, що подія може сприяти зростанню недовіри до політичних партій і політиків загалом.

У межах цього ж розслідування обвинувачення вже пред’явлені голові Держрослинслужби Юрію Корнієнку та ще 12 особам, серед яких заступник Корнієнка Мантас Бутас, радники Ауреліюс Шапранаускас і Агне Сіліцкене, голова Каунаського регіонального офісу Даля Шубонене та керівник Алітуського регіонального офісу Гедрюс Урбеліоніс. Обшуки також проводилися у будинках фігурантів справи.

STT заявила, що надасть більше інформації пізніше в понеділок. Політики, у кабінетах яких проводили обшуки, наразі не коментують ситуацію.

корупція обшук Литва

