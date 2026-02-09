Кредит в 90 млрд евро для Украины – известна дата, когда будет голосовать Европарламент

Решение позволит финансировать военные расходы Украины при поддержке бюджета ЕС.

Фото: EPA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский парламент перенес на среду, 11 февраля, голосование по предоставлению Украине кредита в размере 90 млрд евро для покрытия военных расходов. Об этом заявила председатель парламента Роберта Метсола, сообщает Politico.

Изначально голосование планировалось на конец февраля, но его перенесли на более ранний срок. По словам пресс-секретаря парламента Дельфин Колар, между политическими группами достигнуто соглашение об ускорении процедуры.

Правоцентристская Европейская народная партия, левоцентристские социалисты и демократы и либеральная группа «Обновлять Европу» согласились ускорить рассмотрение, что позволит Еврокомиссии привлечь средства на международном рынке долговых обязательств при поддержке долгосрочного бюджета ЕС.

Поддержка трех ключевых групп гарантирует необходимое большинство для принятия изменений в бюджет ЕС и механизм финансирования Украины. Ранее голосование планировалось на специальной пленарной сессии 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.