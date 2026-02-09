  1. В мире
  2. / В Украине

Кредит в 90 млрд евро для Украины – известна дата, когда будет голосовать Европарламент

20:42, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Решение позволит финансировать военные расходы Украины при поддержке бюджета ЕС.
Кредит в 90 млрд евро для Украины – известна дата, когда будет голосовать Европарламент
Фото: EPA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский парламент перенес на среду, 11 февраля, голосование по предоставлению Украине кредита в размере 90 млрд евро для покрытия военных расходов. Об этом заявила председатель парламента Роберта Метсола, сообщает Politico.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Изначально голосование планировалось на конец февраля, но его перенесли на более ранний срок. По словам пресс-секретаря парламента Дельфин Колар, между политическими группами достигнуто соглашение об ускорении процедуры.

Правоцентристская Европейская народная партия, левоцентристские социалисты и демократы и либеральная группа «Обновлять Европу» согласились ускорить рассмотрение, что позволит Еврокомиссии привлечь средства на международном рынке долговых обязательств при поддержке долгосрочного бюджета ЕС.

Поддержка трех ключевых групп гарантирует необходимое большинство для принятия изменений в бюджет ЕС и механизм финансирования Украины. Ранее голосование планировалось на специальной пленарной сессии 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги ЕС Украина Европарламент

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о подборе на должность Главы ГСА требует доработки: замечания Комитета

Законопроект о совершенствовании конкурса на должность Главы ГСА соответствует международным обязательствам Украины и стандартам ЕС, хотя требует доработки в части сроков подготовки конкурсной документации.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]