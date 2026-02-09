Кредит у 90 млрд євро для України – відома дата, коли голосуватиме Європарламент

Рішення дозволить фінансувати військові витрати України за підтримки бюджету ЄС.

Фото: EPA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський парламент переніс на середу, 11 лютого, голосування щодо надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро для покриття військових витрат. Про це заявила голова парламенту Роберта Метсола, повідомляє Politico.

Спочатку голосування планували на кінець лютого, але його перенесли на більш ранній термін. За словами речниці парламенту Дельфін Колар, між політичними групами досягнуто згоди щодо прискорення процедури.

Правоцентристська Європейська народна партія, лівоцентристські соціалісти та демократи і ліберальна група «Оновити Європу» погодилися прискорити розгляд, що дозволить Єврокомісії залучити кошти на міжнародному ринку боргових зобов’язань за підтримки довгострокового бюджету ЄС.

Підтримка трьох ключових груп гарантує необхідну більшість для ухвалення змін до бюджету ЄС та механізму фінансування України. Раніше голосування планувалося на спеціальній пленарній сесії 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.