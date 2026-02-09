Что происходит с долларом в мире – оценка МВФ

Директор МВФ заявила, что роль доллара в мире останется стабильной.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в ближайшее время не предвидит изменений в роли доллара в международной валютной системе. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg.

Георгиева подчеркнула, что не стоит сосредотачиваться на краткосрочных колебаниях обменного курса. По ее словам, доллар удерживает свою позицию благодаря «глубине и ликвидности рынков капитала в США, размеру экономики и предпринимательскому духу США».

Директор МВФ также подчеркнула необходимость анализа причин, по которым доллар остается ключевой валютой в мире, подчеркнув его устойчивость в глобальной экономике и международных финансовых операциях.

