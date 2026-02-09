Що відбувається з доларом у світі – оцінка МВФ

Директорка МВФ заявила, що роль долара у світі залишиться стабільною.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що найближчим часом не передбачає змін у ролі долара у міжнародній валютній системі. Про це вона розповіла в інтерв’ю Bloomberg.

Георгієва підкреслила, що не варто зосереджуватися на короткострокових коливаннях обмінного курсу. За її словами, долар утримує свою позицію завдяки «глибині та ліквідності ринків капіталу в США, розміру економіки та підприємницькому духу США».

Директорка МВФ також наголосила на необхідності аналізу причин, чому долар залишається ключовою валютою у світі, підкресливши його стійкість у глобальній економіці та міжнародних фінансових операціях.

