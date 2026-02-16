GPT-5 одержал победу над судьями-людьми в юридическом противостоянии

GPT-5 лучше соблюдает закон, чем судьи, однако ИИ демонстрирует склонность к жесткому формализму.

Ученые пришли к выводу, что модель GPT-5 от OpenAI соблюдает нормы права точнее, чем судьи-люди. В то же время исследователи оставляют открытым вопрос: стоит ли доверять искусственному интеллекту принятие судебных решений, пишет The Register.

Профессор права Чикагского университета Эрик Познер и исследователь Шивам Саран продолжили работу, начатую в предыдущем исследовании под названием «Judge AI: A Case Study of Large Language Models in Judicial Decision-Making».

В той работе они тестировали модель GPT-4o, которая на тот момент была передовой, на примере дела о военных преступлениях. Модели предоставили роль судьи апелляционной инстанции Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии и предложили определить, оставлять ли в силе решение нижестоящей инстанции.

ИИ получил описание фактов дела, правовые позиции сторон, нормы права, обобщенную судебную практику и решение суда первой инстанции. Целью было сравнить его ответ с предыдущими исследованиями, которые анализировали, как аналогичное дело решали судьи и студенты-юристы.

Ранее было установлено, что студенты права склонны действовать более формалистично — то есть строго придерживаться прецедентов, тогда как судьи чаще учитывают внеправовые факторы. GPT-4o продемонстрировала поведение, более близкое к студентам: модель четко придерживалась буквы закона и не учитывала эмоциональные или личные характеристики сторон.

В новом исследовании под названием «Silicon Formalism: Rules, Standards, and Judge AI» ученые протестировали уже GPT-5, воспроизведя эксперимент, в котором ранее участвовал 61 федеральный судья США.

На этот раз судьям предлагали более повседневные вопросы — определить, какое право штата применяется в деле о дорожно-транспортном происшествии.

По результатам тестирования GPT-5 продемонстрировала безупречный результат: модель применила юридически правильное решение в 100% случаев, не выявив галлюцинаций или логических ошибок. Для сравнения, судьи придерживались буквы закона лишь в 52% случаев.

В то же время исследователи подчеркивают: это не означает, что судьи менее законопослушны. В случаях, когда правовая норма является стандартом или рекомендацией, а не жестким правилом, судьи имеют право на дискрецию — то есть могут учитывать моральные, социальные или политические последствия решения.

Помимо GPT-5, полное соответствие закону продемонстрировала также Google Gemini 3 Pro. Другие модели показали более низкие результаты:

Gemini 2.5 Pro — 92%

o4-mini — 79%

Llama 4 Maverick — 75%

Llama 4 Scout — 50%

GPT-4.1 — 50%

Авторы подчеркивают, что ИИ демонстрирует склонность к жесткому формализму и отходу от человеческой дискреции.

В статье 2025 года Познер и Саран отмечают, что «очевидная слабость человеческих судей на самом деле является их силой, поскольку они могут отступить от правил, если их буквальное применение приведет к морально, социально или политически нежелательным последствиям».

