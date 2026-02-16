  1. У світі

GPT-5 здобув перемогу над суддями-людьми у юридичному протистоянні

11:01, 16 лютого 2026
GPT-5 краще дотримується закону, ніж судді, але ШІ демонструє схильність до жорсткого формалізму.
Фото: shutterstock.com
Науковці дійшли висновку, що модель GPT-5 від OpenAI дотримується норм права точніше, ніж судді-люди. Водночас дослідники залишають відкритим питання: чи варто довіряти штучному інтелекту ухвалення судових рішень, пише The Register.

Професор права Чиказького університету Ерік Познер та дослідник Шівам Саран продовжили роботу, розпочату в попередньому дослідженні під назвою «Judge AI: A Case Study of Large Language Models in Judicial Decision-Making».

У тій роботі вони тестували модель GPT-4o, яка на той момент була передовою, на прикладі справи про воєнні злочини. Моделі надали роль судді апеляційної інстанції Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії та запропонували визначити, чи залишати чинним рішення нижчої інстанції.

ШІ отримав опис фактів справи, правові позиції сторін, норми права, узагальнену судову практику та рішення суду першої інстанції. Метою було порівняти його відповідь із попередніми дослідженнями, які аналізували, як подібну справу вирішували судді та студенти-правники.

Раніше було встановлено, що студенти права схильні діяти більш формалістично — тобто суворо дотримуватися прецедентів, тоді як судді частіше враховують позаправові фактори. GPT-4o продемонструвала поведінку, ближчу до студентів: модель чітко дотримувалася букви закону та не зважала на емоційні чи особисті характеристики сторін.

У новому дослідженні під назвою «Silicon Formalism: Rules, Standards, and Judge AI» вчені протестували вже GPT-5, відтворивши експеримент, у якому раніше брали участь 61 федеральний суддя США.

Цього разу суддям пропонували більш буденні питання — визначити, яке право штату застосовується у справі про дорожньо-транспортну пригоду.

За результатами тестування GPT-5 продемонструвала бездоганний результат: модель застосувала юридично правильне рішення у 100% випадків, не виявивши галюцинацій чи логічних помилок. Для порівняння, судді дотрималися букви закону лише у 52% випадків.

Водночас дослідники наголошують: це не означає, що судді менш правослухняні. У випадках, коли правова норма є стандартом або рекомендацією, а не жорстким правилом, судді мають право на дискрецію — тобто можуть враховувати моральні, соціальні чи політичні наслідки рішення.

Окрім GPT-5, повну відповідність закону продемонструвала також Google Gemini 3 Pro. Інші моделі показали нижчі результати:

Gemini 2.5 Pro — 92%

o4-mini — 79%

Llama 4 Maverick — 75%

Llama 4 Scout — 50%

GPT-4.1 — 50%

Автори підкреслюють, що ШІ демонструє схильність до жорсткого формалізму та відходу від людської дискреції.

У статті 2025 року Познер і Саран зазначають, що «очевидна слабкість людських суддів насправді є їхньою силою, адже вони можуть відступити від правил, якщо їх буквальне застосування призведе до морально, соціально або політично небажаних наслідків».

