Германия продлила пограничный контроль до сентября 2026 года

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт объявил о продлении внутреннего пограничного контроля на всех сухопутных границах Германии как минимум на полгода после 15 марта. Цель мероприятия – прекращение незаконной миграции, сообщает Bild.

«Мы продолжаем контроль на границах с соседними странами. Пограничный контроль является одним из элементов реорганизации нашей миграционной политики в Германии», – отметил Добриндт.

Выборочные проверки будут проводиться на границах с девятью соседними государствами как минимум до сентября. Из-за этого возможны задержки в транспортном движении. Сообщение о продлении контроля уже направлено на рассмотрение в Еврокомиссию.

Германия, как участник Шенгенской зоны, отменила постоянный контроль на внутренних границах, однако временные проверки разрешены в случае чрезвычайных обстоятельств.

С сентября 2024 года по декабрь 2025 года полиция ФРГ зафиксировала около 68 тыс. случаев незаконного пересечения границы. При этом 46,5 тыс. человек получили отказ во въезде или были депортированы.

