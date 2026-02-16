  1. В мире

Германия продлила пограничный контроль до сентября 2026 года

15:18, 16 февраля 2026
Выборочные проверки на границах будут продолжаться для борьбы с нелегальной миграцией.
Германия продлила пограничный контроль до сентября 2026 года
Фото: bild
Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт объявил о продлении внутреннего пограничного контроля на всех сухопутных границах Германии как минимум на полгода после 15 марта. Цель мероприятия – прекращение незаконной миграции, сообщает Bild.

«Мы продолжаем контроль на границах с соседними странами. Пограничный контроль является одним из элементов реорганизации нашей миграционной политики в Германии», – отметил Добриндт.

Выборочные проверки будут проводиться на границах с девятью соседними государствами как минимум до сентября. Из-за этого возможны задержки в транспортном движении. Сообщение о продлении контроля уже направлено на рассмотрение в Еврокомиссию.

Германия, как участник Шенгенской зоны, отменила постоянный контроль на внутренних границах, однако временные проверки разрешены в случае чрезвычайных обстоятельств.

С сентября 2024 года по декабрь 2025 года полиция ФРГ зафиксировала около 68 тыс. случаев незаконного пересечения границы. При этом 46,5 тыс. человек получили отказ во въезде или были депортированы.

