Німеччина продовжила прикордонний контроль до вересня 2026 року

Вибіркові перевірки на кордонах триватимуть задля боротьби з нелегальною міграцією.

Фото: bild

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ ФРН Александр Добріндт оголосив про продовження внутрішнього прикордонного контролю на всіх сухопутних кордонах Німеччини щонайменше на пів року після 15 березня. Мета заходу – припинення незаконної міграції, повідомляє Bild.

«Ми продовжуємо контроль на кордонах із сусідніми країнами. Прикордонний контроль є одним із елементів реорганізації нашої міграційної політики в Німеччині», – зазначив Добріндт.

Вибіркові перевірки проводитимуться на кордонах з дев’ятьма сусідніми державами щонайменше до вересня. Через це можливі затримки у транспортному русі. Повідомлення про продовження контролю вже направлене на розгляд до Єврокомісія.

Німеччина, як учасник Шенгенської зони, скасувала постійний контроль на внутрішніх кордонах, проте тимчасові перевірки дозволені у разі надзвичайних обставин.

З вересня 2024 року до грудня 2025 року поліція ФРН зафіксувала близько 68 тис. випадків незаконного перетину кордону. При цьому 46,5 тис. осіб отримали відмову у в’їзді або були депортовані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.