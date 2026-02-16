  1. У світі

Німеччина продовжила прикордонний контроль до вересня 2026 року

15:18, 16 лютого 2026
Вибіркові перевірки на кордонах триватимуть задля боротьби з нелегальною міграцією.
Німеччина продовжила прикордонний контроль до вересня 2026 року
Фото: bild
Міністр внутрішніх справ ФРН Александр Добріндт оголосив про продовження внутрішнього прикордонного контролю на всіх сухопутних кордонах Німеччини щонайменше на пів року після 15 березня. Мета заходу – припинення незаконної міграції, повідомляє Bild.

«Ми продовжуємо контроль на кордонах із сусідніми країнами. Прикордонний контроль є одним із елементів реорганізації нашої міграційної політики в Німеччині», – зазначив Добріндт.

Вибіркові перевірки проводитимуться на кордонах з дев’ятьма сусідніми державами щонайменше до вересня. Через це можливі затримки у транспортному русі. Повідомлення про продовження контролю вже направлене на розгляд до Єврокомісія.

Німеччина, як учасник Шенгенської зони, скасувала постійний контроль на внутрішніх кордонах, проте тимчасові перевірки дозволені у разі надзвичайних обставин.

З вересня 2024 року до грудня 2025 року поліція ФРН зафіксувала близько 68 тис. випадків незаконного перетину кордону. При цьому 46,5 тис. осіб отримали відмову у в’їзді або були депортовані.

