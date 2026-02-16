Німеччина продовжила прикордонний контроль до вересня 2026 року
Міністр внутрішніх справ ФРН Александр Добріндт оголосив про продовження внутрішнього прикордонного контролю на всіх сухопутних кордонах Німеччини щонайменше на пів року після 15 березня. Мета заходу – припинення незаконної міграції, повідомляє Bild.
«Ми продовжуємо контроль на кордонах із сусідніми країнами. Прикордонний контроль є одним із елементів реорганізації нашої міграційної політики в Німеччині», – зазначив Добріндт.
Вибіркові перевірки проводитимуться на кордонах з дев’ятьма сусідніми державами щонайменше до вересня. Через це можливі затримки у транспортному русі. Повідомлення про продовження контролю вже направлене на розгляд до Єврокомісія.
Німеччина, як учасник Шенгенської зони, скасувала постійний контроль на внутрішніх кордонах, проте тимчасові перевірки дозволені у разі надзвичайних обставин.
З вересня 2024 року до грудня 2025 року поліція ФРН зафіксувала близько 68 тис. випадків незаконного перетину кордону. При цьому 46,5 тис. осіб отримали відмову у в’їзді або були депортовані.
