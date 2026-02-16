  1. В мире

В США умер звезда «Крестного отца» Роберт Дюваль

21:11, 16 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На 96-м году жизни умер лауреат «Оскара» Роберт Дюваль.
В США умер звезда «Крестного отца» Роберт Дюваль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В возрасте 95 лет ушел из жизни видный американский актер Роберт Дюваль - обладатель премии "Оскар" и звезда культовых фильмов "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня" и многих других лент, пишет CNN.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Актер умер своего дома в Миддлбурге, штат Вирджиния.

В заявлении отмечено, что официальной церемонии прощания не планируется.

За свою карьеру Дюваль появился более чем в 90 фильмах, работая с некоторыми из самых известных голливудских режиссеров и актеров.

Его 7 раз номинировали на самую престижную премию в кинематографе – Оскар. В 1984 году Дюваль получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Нежное милосердие".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США шоу-бизнес

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Оборванная жизнь: суд в Одессе вынес приговор по делу о наезде на беременную женщину

Суд не лишил водительских прав, назначив три года лишения свободы с испытательным сроком.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]