В США умер звезда «Крестного отца» Роберт Дюваль

На 96-м году жизни умер лауреат «Оскара» Роберт Дюваль.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В возрасте 95 лет ушел из жизни видный американский актер Роберт Дюваль - обладатель премии "Оскар" и звезда культовых фильмов "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня" и многих других лент, пишет CNN.

Актер умер своего дома в Миддлбурге, штат Вирджиния.

В заявлении отмечено, что официальной церемонии прощания не планируется.

За свою карьеру Дюваль появился более чем в 90 фильмах, работая с некоторыми из самых известных голливудских режиссеров и актеров.

Его 7 раз номинировали на самую престижную премию в кинематографе – Оскар. В 1984 году Дюваль получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Нежное милосердие".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.