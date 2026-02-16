У США помер зірка «Хрещеного батька» Роберт Дюваль
У віці 95 років пішов із життя видатний американський актор Роберт Дюваль — володар премії "Оскар" та зірка культових фільмів "Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні" й багатьох інших стрічок, пише CNN.
Актор померу своєму будинку в Міддлбурзі, штат Вірджинія.
У заяві зазначено, що офіційної церемонії прощання не планується.
За свою карʼєру Дюваль зʼявився у понад 90 фільмах, працюючи з деякими з найвідоміших голлівудських режисерів та акторів.
Його 7 разів номінували на найбільш престижну премію в кінематографі – Оскар. У 1984 році Дюваль таки отримав статуетку за найкращу чоловічу роль у фільмі "Ніжне милосердя".
